Большой переполох в Лондоне: как отставка Бориса Джонсона повлияет на Украину

На прошлой неделе в Великобритании разразился политический кризис. Свыше 50 высокопоставленных чиновников и членов правительства Соединенного Королевства сложили полномочия и вынудили премьер-министра Бориса Джонсона 7 июня покинуть пост лидера правящей Консервативной партии. Он будет временно исполнять обязанности главы правительства пока в Консервативной партии не определяться с новым лидером.

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Джонсон выделяется среди западных политиков не только своей эксцентричностью и скептическим отношением к евроинтеграции, но и наиболее активной поддержкой Украины, реалистичным восприятием угрозы, которую представляет Россия для европейской безопасности. Комментарии разбирались в причинах бойкота, который устроили Джонсону его однопартийцы, а также попытались спрогнозировать последствия смены власти в Великобритании для Украины.

Кто разрушил карьеру Джонсона?

Консерваторы потребовали от Джонсона уйти в отставку после пьяного дебоша, который устроил в лондонском заведении Carlton Club его протеже – депутат парламента Кристофер Пинчер. По словам очевидцев, он приставал и прикасался к находившемся там мужчинам. По иронии судьбы, на тот момент Пинчер занимал должность заместителя главы Консервативной партии по вопросам дисциплины и порядка. Британцы называют эту должность "Главный Кнут" (Chief Whip). Весьма любопытное поведение для человека, на которого по идее должны равняться другие консерваторы!

Как оказалось, Пинчер и ранее домогался мужчин и спекулировал своим положением в Консервативной партии. В 2001 году политик пытался соблазнить члена Консервативной партии и бывшего олимпийского гребца Алекса Стори и обещал ему продвижение по партийной линии. Правовой ответственности за этот проступок Пинчер не понес, но правильных выводов так и не сделал. В британских СМИ то и дело появлялась информация о том, что Пинчер к кому-то приставал или кого-то трогал.

О выходках Пинчера знакомы не понаслышке экс-депутат от Лейбористской партии Том Бленконсоп, депутат от Консервативной партии Том Ворт, организатор кампаний по сбору средств на благотворительные акции Марк Даббс, заместитель мэра города Тамворт Дэниел Кук. По словам Кука, в 2005 году, когда его жена была на работе, Пинчер пришел к нему домой, обнял за нескромное место и поинтересовался, не найдется ли у него "хорошего порно". Пинчер поддерживал легализацию однополых браков в Великобритании, что не свойственно консерваторам. В рядах Консервативной партии завелась паршивая овца, от которой уже давно нужно было избавиться.

При чем тут Борис Джонсон, спросите вы? Взлет политической карьеры Пинчера пришелся как раз на период его премьерства. В 2019-2022 годах он занимал посты министра по делам Европы и Америки (вторая по значению должность в МИД), министра по вопросам хозяйствования. Дело даже не в гомосексуальности Пинчера. Сегодня в Америке и Европе в тренде назначать на ответственные посты людей, которые считают себя "не такими, как все". В администрации президента США Джо Байдена государственные посты в различных ведомствах занимают свыше 200 представителей ЛГБТ-сообщества, а министерство иностранных дел Германии в 2009-2013 годах возглавлял открытый гей Гидо Вестервелле.

Политический истеблишмент Великобритании взбесил тот факт, что Джонсон все эти годы назначал на ответственные посты скандального человека с сомнительной репутацией и мутным прошлым, который позорит репутацию Консервативной партии. Стоит отметить, что в 2017 году Пинчер уже уходил в отставку с должности в казначействе после того, как достоянием общественности стала история Алекса Стори о его домогательствах.

Почему Джонсона попросили уйти?

Дебош в Carlton Club стал последней каплей в чаше терпения членов Консервативной партии. По мнению бывшего председателя Ассоциации американских корреспондентов в Лондоне Карлы Адам, политическую карьеру Джонсона погубили не политические ошибки и стратегические просчеты, а такие черты его характера, как лицемерие, изворотливость и чрезмерная скандальность. Писатель Рори Стюарт назвал Джонсона самым большим лжецом на посту премьер-министра за последние 30 лет. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер считает, что у Джонсона нет чувства стыда.

Заслугами Джонсона являются победа Консервативной партии на парламентских выборах 2019 года, урегулирование кризиса в отношениях с ЕС вокруг Brexit, организация беспрецедентной по своим масштабам кампании вакцинации против коронавируса. В тоже время, премьер нарушил локдаун, устроив вечеринку в своей резиденции в ноябре 2020 года. Не понравились британской общественности, что Джонсон потратил на ремонт своей квартиры больше денег, чем предусмотрено его окладом. Государство платит британскому премьеру 30 тыс. фунтов в год, в то время как стоимость выполненных работ оценивается в 112 тыс. фунтов. Из-за скандалов Джонсона Консервативная партия выступила не лучшим образом на последних местных выборах.

Правительство Джонсона не сумело предотвратить кризисные явления в экономике. Вследствие пандемии коронавируса и вторжения России в Украину, инфляция в Великобритании достигла 9,1% – исторического максимума за последние 40 лет. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году ожидается снижение темпов экономического роста в Соединенном Королевстве. Госдолг пятой экономики мира увеличился на 2 трлн фунтов вследствие пандемии коронавируса.

Был ли заговор против Джонсона?

Среди пользователей сети появились слухи о том, что отставка Джонсона – дело рук России. Российские политики с восторгом и злорадством восприняла политический кризис в Великобритании. Однако, данная версия сомнительна. Отставку Джонсона с энтузиазмом восприняли не только в РФ, но и в ЕС, полагая, что без эксцентричного консерватора отношения между Лондоном и Брюсселем будут более конструктивными. Никаких сожалений не прозвучало из Белого Дома. Нужно учитывать, что Кристофер Пинчер находится под санкциями Кремля с апреля 2022 года и ему запрещен въезд в Россию.

Скорее всего, Джонсона предали коллеги из Консервативной партии, которые нашли удобный повод вывести своего лидера из игры, чтобы затем побороться за его место. Выходка Пинчера и другие скандалы выглядят не настолько серьезным аргументом для отставки премьер-министра. От таких проступков не застрахован ни один публичный деятель, который все время на виду. Кроме Бориса Джонсона, карантинные ограничения нарушил его оппонент, лейборист Кир Стармер, который пил пиво с группой однопартийцев во время кампании довыборов в округе Харпул в мае 2022 года.

Свои кандидатуры на пост лидера Консервативной партии выдвинули бывший министр финансов Риши Сунак, министр иностранных дел Лиз Трасс, министр транспорта Грант Шеппс, министр финансов Надхим Захави, генпрокурор Суэлла Брейверман, экс-министр по вопросам местного самоуправления, молодежи и общин Кеми Баденоч, председатель парламентского комитета по международным отношениям Том Тангендат, министр торговли Пенни Мордо.

Политический обозреватель Сэм Мередит полагает, что консерваторы начали готовиться к борьбе за должность Джонсона за пару недель до его отставки. По данным опроса YouGov, проведенного среди 716 членов Консервативной партии, 13% респондентов хотели бы видеть своим новым лидером Пенни Мордо, 10% – Риши Сунака, 8% – Лиз Трасс. Наряду с Мордо фаворитом считался министр обороны Бэн Уоллес, но он отказался бороться за должность главы Консервативной партии.

Изменятся ли отношения Великобритании и Украины?

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу отставки Джонсона и назвал его другом. Не удивительно, ведь Великобритания в годы его премьерства стала ключевым военно-политическим союзником Украины среди европейских государств. По объемам военной помощи Украине британцы заняли второе место после американцев. Лондон обязался предоставить Киеву военную помощь на сумму 2,75 млрд долларов. Украинские военные получили 6,5 тыс. британских противотанковых орудий NLAW.

Джонсон отошел от старых внешнеполитических установок: Великобритания переслала зацикливаться на особых отношениях с США, вышла из ЕС и стала предпринимать попытки укрепить свое глобальное влияние, расширить присутствие на внешних рынках. При Джонсоне основной угрозой для безопасности Соединенного Королевства была обозначена Россия, а не Китай, как считают в администрации Байдена. Сближение с Украиной для противодействия российской угрозе было закономерно. Британский премьер хотел превратить Великобританию в самодостаточный центр силы и предложил создать альтернативный НАТО военно-политический союз при участии Украины, Польши, стран Балтии и Турции.

Как будут вести себя наследники Джонсона – вопрос неоднозначный. Раз члены правительства заставили Джонсона уйти в отставку, значит в Консервативной партии несогласны с действующим государственным курсом и будут вноситься определенные коррективы. Посол Великобритании в РФ Андрей Келин считает, что Джонсон уделяет слишком много внимания геополитической ситуации и Украине, игнорируя экономические проблемы королевства. Например, бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак не согласен с намерением Джонсона идти по пути снижения налогов, в условиях увеличения госдолга.

Преемники Джонсона могут сконцентрироваться на решении экономических проблем, в то время как украинский вопрос отойдет на дальний задний план. Под вопросом может оказаться увеличение расходов на военную помощь Украине, так как в условиях кризиса эти деньги пригодятся внутри страны.

Исполнительный директор консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман напротив полагает, что наследникам Джонсона будет сложно сократить госрасходы из-за потребности в увеличении расходов на оборону в связи с угрозой со стороны России. Рахман полагает, что после Джонсона политика Великобритании по отношению к Украине не изменится. Лондон продолжит выступать против каких-либо договоренностей на условиях России в ущерб территориальной целостности Украины.

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