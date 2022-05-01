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Большинство африканцев поддерживают Украину: представитель ЮАР прибыл во Львов

Во Львов прибыл представитель Нацасамблеи Южно-Африканской республики

1 мая 2022, 22:54
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава Львовской областной военной администрации сообщил, что в область прибыл член Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Джон Стенхайсен с официальным визитом. Также в городе находится Анжелина Джоли как посол доброй воли ООН.

Большинство африканцев поддерживают Украину: представитель ЮАР прибыл во Львов

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам почтенного гостя, большинство африканцев выражают поддержку украинцам, которые борются против оккупантов за свою свободу и пытаются не допустить продовольственной катастрофы в мире, засевая поля и налаживая экспорт зерна в Африку и Азию через страны Европы.

Стенхайсен подчеркнул, что более десяти миллионов африканцев просмотрели документальный фильм об Украине, которой необходима поддержка всего мира в борьбе против оккупантов.

"Вы – смелая нация, которой восхищаются миллионы… В свое время мы почувствовали на себе колониализм, поэтому мы, как и украинцы, ценим свободу", – подчеркнул член Национальной ассамблеи ЮАР.

Дипломат планирует пообщаться с украинскими переселенцами, выезжающими из горячих точек. Джон Стенхайсен во время встречи 1 мая руководством области поговорил о ситуации в стране, посевной, экономической деятельности Украины в период военного положения.

Максим Козицкий подчеркнул необходимость обсуждать последствия войны, которую развязала россия, не только на заседаниях международных организаций, а внутри всех стран — доносить правду населению.

Как сообщал портал "Комментарии", из Азовстали удалось начать эвакуацию гражданских, уже более 100 человек были вывезены из города, они прибудут в Запорожье. Спасение людей производится совместно с представителями ООН и Красного Креста. Об этом сообщили в офисе президента.


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Источник: https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official
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