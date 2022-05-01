Большинство африканцев поддерживают Украину: представитель ЮАР прибыл во Львов

Глава Львовской областной военной администрации сообщил, что в область прибыл член Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Джон Стенхайсен с официальным визитом. Также в городе находится Анжелина Джоли как посол доброй воли ООН.

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По словам почтенного гостя, большинство африканцев выражают поддержку украинцам, которые борются против оккупантов за свою свободу и пытаются не допустить продовольственной катастрофы в мире, засевая поля и налаживая экспорт зерна в Африку и Азию через страны Европы.

Стенхайсен подчеркнул, что более десяти миллионов африканцев просмотрели документальный фильм об Украине, которой необходима поддержка всего мира в борьбе против оккупантов.

"Вы – смелая нация, которой восхищаются миллионы… В свое время мы почувствовали на себе колониализм, поэтому мы, как и украинцы, ценим свободу", – подчеркнул член Национальной ассамблеи ЮАР.

Дипломат планирует пообщаться с украинскими переселенцами, выезжающими из горячих точек. Джон Стенхайсен во время встречи 1 мая руководством области поговорил о ситуации в стране, посевной, экономической деятельности Украины в период военного положения.