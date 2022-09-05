Болгары не хотят россиян, они нашли способ ограничить доступ к их стране

Россияне все равно смогут приезжать в Болгарию и иметь там недвижимость, заявил временный министр туризма Илин Димитров в телеинтервью в субботу. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "УНН".

Болгария увеличила цену виз для россиян. Фото из открытых источников

Однако чтобы ограничить доступ российских туристов в Европу, было решено существенно повысить стоимость виз.

До этого времени болгарские визы для россиян стоили 35 евро, после решения министров иностранных дел европейских стран в среду приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз их цена возросла до 80 евро.

Сам министр описал этот шаг так:

Россиянам запретить въезд в страну нельзя, но визы будут дороже, – сказал Илин Димитров.

Болгарский чиновник также отметил, что с начала года Болгарию посетили более 60 тысяч жителей РФ. И это, несмотря на то, что прямых рейсов между странами сейчас нет.

В прибрежных зонах Болгарии россияне владеют более чем 100 тыс. единицами недвижимости. Сейчас эти россияне въезжают в Болгарию из-за Турции, что предусматривает дополнительные расходы, сказал министр. Также он добавил, что россияне являются небольшой частью из 5,1 миллиона туристов, посетивших Болгарию в 2022 году.

По данным агентства недвижимости, значимого оттока россиян с рынка недвижимости Болгарии нет. Представители индустрии ожидали такой тенденции, но теперь подсчитали, что россияне решили подождать и пока не продавать свои квартиры в Болгарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ограничение визового режима создаст проблемы для жителей РФ и почему его начали рассматривать только сейчас. Своими мнениями поделились эксперты в области политики.

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