Болгария, Литва и Эстония высылают российских дипломатов: что известно

Страны Балтии и Болгария массово высылают представителей русских посольств и дипломатов. Причина такого решения властных представителей этих стран – военное вторжение России на украинскую территорию. Об этом информируют "Комментарии", сообщая об решениях пресс-служб Министерств иностранных дел этих стран.

Некоторые страны начинают высылать российских дипломатов (фото из открытых источников)

Важно, что в заявлениях, обнародованных на сайтах зарубежных ведомств прибалтийских стран, указывают, что дипломаты из России осуществляли деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В Болгарии заявляют, что премьер-министр Кирилл Петков согласовал решение болгарского МИДа об объявлении 10 дипломатов из России персонами нон грата. Им предоставлено 72 часа для того, чтобы уехать из страны.

Представители Латвийского МИДа решили выслать из страны всех работников посольств РФ. Вместе с тем, Литва заявила о депортации четырех работников посольства России.

В эстонском Министерстве иностранных дел вызвали русского посла и передали ему дипломатическую ноту. В документе указано, что трое российских дипломатов объявлены персонами нон грата. Их теперь обвиняют в том, что они распространяли пропаганду, чтобы оправдать военную агрессию их страны. У российских дипломатов есть три дня, чтобы покинуть территорию Эстонии.

В Украине уже отреагировали эти сообщения. В частности, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем Телеграмм-канале, что это только начало.

"Российские дипломаты отправляются за своим военным кораблем. Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон-грата. Латвия и Эстония высылают по 3 сотрудника российских посольств, а Литва – 4. Уверен, что это только начало",- заявил политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Польша и Литва выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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