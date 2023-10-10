Боевые действия против Израиля начала еще одна страна

С территории Сирии, которая ранее поддержала ХАМАС, обстреляли территорию Израиля. В ответ Израиль обстрелял территорию Сирии из артиллерии. Об этом сообщают ""Комментарии".

Сирия выступила против Израиля

"Военнослужащие Армии обороны Израиля отвечают артиллерией и минометными снарядами в сторону источника запусков в Сирии", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Сирийцы сообщают об обстреле израильской артиллерией сельской местности Кунейтры.

Напомним, что открыто атаку ХАМАС на Израиль, от которой по предварительным оценкам погибло около тысячи израильтян, поддержали только Иран и Сирия. Обе страны считают себя союзниками России, а также находятся в тесной кооперации с Китаем.

В Сирии в ходе кровопролитной гражданской войны сохранил свою власть Башар Асад, который представлял алавитское религиозное меньшинство. Активную поддержку в этом ему осуществляла российская армия, а также наемники ЧВК "Вагнер".

Между Сирией и Израилем также существует спорная территория — Голанские высоты. Западная их часть (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение. 25 марта 2019 года Дональд Трамп провозгласил признание США суверенитета Израиля над территориями Голанских высот. США является единственной страной в мире, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Обе страны до сих пор де-юре находятся в состоянии войны.

Тем временем, Путин и Эрдоган обсудили по телефону войну на Ближнем Востоке: о чем договорились.

Байден предостерег одну страну и процитировал Голду Меир.

А у известного музыканта из РФ, выступившего против Кремля, случился инфаркт.



