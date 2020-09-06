Источник сообщил, как Украина отреагирует на нарушение перемирия на Донбассе

В воскресенье пророссийские боевики нарушили режим тишины на Донбассе. В районе поселка Красногоровка случился обстрел украинских позиций, один из солдат ранен. По данным телеграм-канала "Легитимный", Офис президента уже готовится выступить с заявлением.

"С той стороны открыли огонь по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции.

Наш источник сообщает, что Офис Президента сейчас готовит официальное заявление по этому событию. Сейчас даже рассматривают официальное заявление от президента Украины Владимира Зеленского. На данный момент идет совещание по этому кейсу, и как его "разыграть" правильно, чтобы получить как можно больше "политических очков" и использовать это событие как инструмент давления в кейсе организации Нормандской встречи", - пишет источник.





Как ранее сообщали "Комментарии", Организация объединенных наций сообщила примерное число жертв на Донбассе.

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