Блинкен рассказал, почему Америка не разрешит РФ захватить Украину

США не позволят РФ захватить Украину, ведь тогда в мире начнется немало подобных войн. Анексия Украины РФ означала бы, что великие государства могут просто так захватывать другие территории. Такое заявление во время своего визита в Африку сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

"Это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире, если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию", — сказал Блинкен.

Энтони Блинкен подчеркнул, что война РФ против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы. Следовательно, очень важно бороться с российской агрессией.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США рассказали, из кого в РФ формируют новые подразделения для опрокидывания в Украину. Российское военное командование формирует новый добровольческий батальон "Самара", вошедший в состав 3-го армейского корпуса ВС РФ. Да, в Украину готовятся перебросить россиян в возрасте от 18 до 50 лет. При этом принимают в этот батальон всех, не требуя даже военного опыта. Ранее эксперты ISW сообщали, что россияне заняты тем, что формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе, базирующемся в Мулино Нижегородской области. Отмечалось, что в планах Москвы хотя бы частично закрыть потребность в живой силе добровольцами. Вероятно, Кремль планирует сформировать этот корпус хотя бы отчасти из добровольческих батальонов. Губернатор Омской области Александр Бутков также сообщил, что Омская область продолжает формирование трех добровольческих батальонов — "Иртыш", "Авангард" и "Ом" — для переброски на Донбасс и предоставления инженерной, медицинской и материально-технической поддержки.

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