Блинкен рассказал, как можно ослабить ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что может ослабить ХАМАС. Об этом госсекретарь сказал на пресс конференции в Иерусалиме.

Энтони Блинкен сообщил как можно ослабить ХАМАС. Фото: rbk.ru

Энтони Блинкен убежден, что подорвать возможности организации может только восстановление сектора Газа и оказание помощи палестинцам.

"Если мы сделаем все правильно — восстановление, а затем помощь жителям Газы, — это не только не даст ХАМАС расширять свои возможности, но и, по моему мнению, может подорвать их", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь сказал, что основная цель США заключается в предоставлении чувства уверенности и надежды палестинскому народу, в том числе и жителям Газы.

Таким образом американские власти смогут возобновить усилия в направлении решения о двух государствах, которое "является единственным способом обеспечить будущее Израиля как еврейского демократического государства и дать палестинцам страну, на которую они имеют право".

Кроме того, Блинкен дал знать, что США не поддерживает любые действия, которые могут привести к насилию, поскольку они могут стать катализаторами новой напряженности, что подрывает перспективы разрешения конфликта по принципу "два государства для двух народов".

Напомним, что недавно в городе Шхем, что на территории палестинской автономии, задержан лидер террористической организации ХАМАС Алла Хамидан. Хамидан входит в парламентский список "Аль-Кудс", представляющий интересы ХАМАСа в Палестинской национальной администрации. Сейчас его подозревают в причастности к террористической деятельности. Подробнее о самом Алле Хамидане и его задержании можно прочитать в нашем материале.

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