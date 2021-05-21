Блинкен планирует посетить Ближний Восток - подробности

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Ближний Восток. Это связано с перемирием Израиля и ХАМАС. О своих намерениях госсекретарь сообщил в Twitter.

Энтони Блинкен хочет посетить Ближний Восток - детали. Фото: rbk.ru

Также в своем сообщении Энтони Блинкен приветствовал договоренность о прекращении огня между двумя сторонами.

Во время встречи Блинкен встретится с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами.

Намерения госсекретаря подтвердили в американском Госдепартаменте. Известно, что Энтони Блинкен уже провел переговоры с главой МИД Израиля Габи Ашкенази.

Ранее состоялась первая очная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры проходили в исландской столице Рейкьявике. Эксперты для портала "Комментарии" сделали главные выводы переговоров.

Во время встречи обсуждались отношения США с РФ. Двумя сторонами было признано, что интересы России и США пересекаются во многих сферах. Российский министр подтвердил наличие разногласий во взглядах Москвы и Вашингтона на международный порядок, однако заявил, что РФ готова "разгрести завалы, доставшиеся в наследство от предыдущих администраций США по функционированию дипломатических миссий США в России и российских в США". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, зачем госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину. По словам Блинкена, его присутствие в Украине должно подтвердить сильное партнерство между США и нашей страной, а также приверженность суверенитету и независимости Украины.

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