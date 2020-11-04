Битва за США: какой исход выгоден Украине

Пожалуй, главны политическим событием на данное время являются выборы президента США. За напряженной гонкой действующего президента Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена пристально следят политологи всего мира. Не остались в стороне и украинские специалисты.

Так, директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко подчеркивает, что об окончательных результатах битвы республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена за Белый дом говорить пока рано. Подсчет продолжается. К тому же, значительная часть американцев голосовала по почте, так что подведение итогов затянется.

"Судебные разбирательства будут при любом исходе"

"Сейчас собираются данные непосредственно с избирательных участков. Согласно им, Байден лидирует, показывая неплохую динамику. Но важно понимать, что окончательное решение в США принимают выборщики, а не население в целом. Также важно понимать, что существует большая поляризация общества. Люди из разных лагерей готовы идти до конца, защищая "своего" кандидата. Это может привести к уличным противостояниям", – говорит Игорь Петренко.

Он также обращает внимание, что никто из кандидатов не готов признавать свое поражение. И, скорее всего, при любом исходе будут судебные разбирательства.

"Есть нарекания на голосования по почте. Обе команды использовали армии юристов, которые внимательно следили за голосованием, фиксировали любые нарушения, чтобы в случае минимального отрыва отыграть ситуацию, – отмечает эксперт. – Минимальный отрыв между Трампом и Байденом – худший вариант развития событий. Это спровоцирует отстаивание своей позиции разными способами".

Игорь Петренко подчеркивает, что для Украины важно, что наши высокопоставленные лица не поддерживали в этот раз открыто одного из кандидатов в президенты США, как это было в 2016-м. Тогда ставка команды Порошенко на американских демократов (которые в итоге проиграли) привела к резкому охлаждению отношений между Киевом и Вашингтоном. Более-менее они потеплели лишь в последнее время.

"Да, Украину пытались использовать в предвыборной борьбе кандидатов. Но официальный Киев в этот раз сумел сохранить нейтралитет. Как следствия, при любом раскладе у Украины, думаю, сохранится двухпартийная поддержка- и республиканцев, и демократов", – резюмирует эксперт.

"Киев ждет дополнительный импульс из Вашингтона"

Вокруг президентских выборов 2020 года в США сформировался большой ореол судьбоносности. По крайней мере, существует такой подход для отображения действительности в важнейшей державе мира. Об этом говорит эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин.

"Перед американскими элитами остро стоит дилемма: каким должен быть стиль лидерства в стране, чтобы ее позиции на международной арене упрочились, и при этом электорат был удовлетворен качеством внутренней политики? США – этот маяк демократии для всего мира, и важно чтобы именно данная характеристика усиливалась, – подчеркивает эксперт. – Особенно на фоне возрастающих авторитарных тенденций и популизма в разных точках мира, что вызывает тревожность".

Победителю американских выборов придется заниматься решением проблемы реконструкции глобального образа США, а также, что называется "исцелять душу самой Америки", изрядно потрепанную последствиями поляризации разных сегментов американского общества.

"В общем, будет хорошо, если в Киеве после выборов в США ощутят дополнительный импульс из Вашингтона, заключающий в себе поддержку и всемерное укрепление евроатлантического и европейского курса Украины. И конечно надежное американское плечо в вопросах обуздания российской агрессии и восстановления территориальной целостности страны", – отмечает Александр Мишин.

Он подчеркивает, что для Украины ни Дональд Трамп, ни Джо Байден — не "темные лошадки".

"Оба политика достаточно рельефно проявили себя на украинском направлении: Трамп, будучи президентом, а Байден, в статусе вице-президента, – напоминает эксперт. – Каких-то особых сюрпризов от кого-либо из них ожидать не стоит, ведь они оба на стратегическом уровне выступают за многогранную поддержку украинской стороны. Разница заключается скорее в тактических деталях и инструментах, т.е. структуре команд советников, формах и объемах помощи, оперативности реагирования, остроте внимания. Безусловно, всё это в комплексе будет оказывать влияние на характер двухсторонних отношений, но важно помнить, что Украина суверенное государство, и США всегда считались с этим, в отличие от России".

Существенный момент, который следует учитывать, состоит в том, что лидерская конфигурация власти в США будет сформирована в любом случае на 4 года.

"Это тот редкий случай, когда очевидно – для Трампа временные ограничения мандата связаны с конституционными ограничениями в виде двух сроков, а для Джо Байдена с его почтенным возрастом. По этой причине, внимание необходимо уделять деятельности вице-президентов, а также представителей более молодого поколения, как среди демократов, так и среди республиканцев", – считает Александр Мишин.

Он также уверен, что украинской стороне вне зависимости от того, какой будет команда в Белом доме, целесообразно и далее укреплять двухпартийную поддержку со стороны США.

"Параллельно с выборами американского президента также происходят выборы в обе палаты Конгресса. Здесь протекает острая борьба демократов и республиканцев за мандаты, как по части распределения мест в Сенате, так и в Палате представителей, – говорит эксперт. – Поддержка законодателей – фундаментальная составляющая практической реализации предвыборной программы победителя президентской кампании. Следует держать в голове указанную деталь. Тем более, что в 2021-2022 гг. хозяин Белого дома будет погружен, прежде всего, в решение накопившихся внутриполитических проблем. В текущих условиях пандемии, экономических вызовов, порожденных ею, а также из-за обострения расового вопроса, внешняя политика временно отходит на второй план. Хочется надеяться, что не на периферию, ведь от этого зависит демократический прогресс большого числа стран мира".

Как ранее сообщали "Комментарии", в Нью-Йорке сообщили о громком скандале во время выборов.



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