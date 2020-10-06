Безвиз Украины с ЕС будет сохранен, а санкции против России продлены - Зеленский

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Дмитрий Симоненко
Лидер украинского государства Владимир Зеленский уверяет, что безвизовый режим со странами Европейского союза будет сохранен. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем – сообщает РБК.
Фото: ОП
В свою очередь Шарль Мишель заявил — ЕС готов углублять отношения с Украиной еще больше.
Также стало известно, что во время саммита были достигнуты договоренности о продлении ЕС санкций против России до восстановления целостности Украины.
"Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверения, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявил Президент Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский рассказал, что нужно сделать в переговорах с Россией.
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