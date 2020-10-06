Безвиз Украины с ЕС будет сохранен, а санкции против России продлены - Зеленский

Лидер украинского государства Владимир Зеленский уверяет, что безвизовый режим со странами Европейского союза будет сохранен. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем – сообщает РБК.

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"Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Шарль Мишель заявил — ЕС готов углублять отношения с Украиной еще больше.



"Это был первый физический саммит в Брюсселе со времени кризиса пандемии коронавируса. Это подчеркивает важность, которую Европейский союз придает отношениям с Украиной. ЕС – есть и будет оставаться наибольшим и самым надежным партнером", — подчеркнул глава ЕС.

Также стало известно, что во время саммита были достигнуты договоренности о продлении ЕС санкций против России до восстановления целостности Украины.

"Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверения, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявил Президент Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский рассказал, что нужно сделать в переговорах с Россией.

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