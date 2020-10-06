kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10735.45

ETH/USD

349.38

LTC/USD

47.42

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Безвиз Украины с ЕС будет сохранен, а санкции против России продлены - Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Безвиз Украины с ЕС будет сохранен, а санкции против России продлены - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что двери Европы будут открыты для украинцев как только позволит эпидемиологическая ситуация

сегодня, 21:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Лидер украинского государства Владимир Зеленский уверяет, что  безвизовый режим со странами Европейского союза будет сохранен. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем – сообщает РБК.

Безвиз Украины с ЕС будет сохранен, а санкции против России продлены - Зеленский

Фото: ОП

"Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии", — подчеркнул Зеленский. 

В свою очередь Шарль Мишель заявил — ЕС готов углублять отношения с Украиной еще больше.

"Это был первый физический саммит в Брюсселе со времени кризиса пандемии коронавируса. Это подчеркивает важность, которую Европейский союз придает отношениям с Украиной. ЕС – есть и будет оставаться наибольшим и самым надежным партнером", — подчеркнул глава ЕС.

Также стало известно, что во время саммита были достигнуты договоренности о продлении ЕС санкций против России до восстановления целостности Украины. 

"Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверения, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявил Президент Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский рассказал, что нужно сделать в переговорах с Россией.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости