Без России: тридцать стран мира обсудят "формулу мира" для Украины

В Саудовской Аравии пройдут обсуждения по установлению мира в Украине, для участия в которых приглашены десятки стран мира, кроме России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Джидда

На переговоры позовут ключевые развивающиеся страны, включая ЮАР, Индию и Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Также будут присутствовать британцы, поляки и представители ЕС. Россия не приглашена.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины", — отмечает издание.



Кульминацией этих усилий Запада по консолидации вокруг Украины стран "глобального Юга" может стать мирный саммит в конце этого года — где "мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования войны", что может стать началом переговоров для мира.



Собрание планируется в начале августа в городе Джидде.



Кроме того, по сообщениям СМИ, в условиях строгой секретности в Дании прошла мирная конференция по Украине в которой, кроме представителей ряда западных стран, приняли участие также дипломаты из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

Датские СМИ и французское информагентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции исходила от Украины. Главная цель переговоров заключалась в том, чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

Тем временем, ракетный удар по Запорожью: погибли двое.

Украинским шахматистам рекомендовано не пожимать руку россиянам и белорусам.

А британский фотограф получил редкий кадр. На фотографа-любителя пикировал сокол.



