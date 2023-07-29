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Без России: тридцать стран мира обсудят "формулу мира" для Украины

Проведение переговоров, инициированных Саудовской Аравией, планируется в начале августа в Джидде, экономической столице королевства

29 июля 2023, 22:59
Автор:
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Константин Куликов
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В Саудовской Аравии пройдут обсуждения по установлению мира в Украине, для участия в которых приглашены десятки стран мира, кроме России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Без России: тридцать стран мира обсудят "формулу мира" для Украины

Джидда

На переговоры позовут ключевые развивающиеся страны, включая ЮАР, Индию и Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Также будут присутствовать британцы, поляки и представители ЕС. Россия не приглашена. 


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"Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины", — отмечает издание.

Кульминацией этих усилий Запада по консолидации вокруг Украины стран "глобального Юга" может стать мирный саммит в конце этого года — где "мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования войны", что может стать началом переговоров для мира. 

Собрание планируется в начале августа в городе Джидде. 

Кроме того, по сообщениям СМИ, в условиях строгой секретности в Дании прошла мирная конференция по Украине в которой, кроме представителей ряда западных стран, приняли участие также дипломаты из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. 

Датские СМИ и французское информагентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции исходила от Украины. Главная цель переговоров заключалась в том, чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

Тем временем, ракетный удар по Запорожью: погибли двое.

Украинским шахматистам рекомендовано не пожимать руку россиянам и белорусам. 

А британский фотограф получил редкий кадр. На фотографа-любителя пикировал сокол.



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