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Бербок рассказала, почему Германия не дает оружие Украине

Министр сказала, что немецкая сторона должна искать другие пути для обеспечения мира

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок подчеркнула, что Германия не будет поставлять оружие в нашу страну. Обнародованная причина важна. Из-за Второй мировой войны и роли в ней этой страны. Об этом немецкая чиновница сообщила на конференции по безопасности, которая состоялась в Мюнхене, в пятницу, 18 февраля. Об этом информирует Reuters.

Бербок рассказала, почему Германия не дает оружие Украине

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

Глава МИД Германии защитила решение своей страны – не предоставлять оружие Украине для борьбы с российской агрессией. Как она отметила, ее страна и без отправки вооруженного арсенала будет в числе самых больших доноров.

Присутствовавший на этом международном мероприятии госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в своем выступлении отметил, что европейские страны будут работать по взаимодополняющему и скоординированному образу.

Как отметила глава МИД Германии, в этом их сила стоят все вместе, но используют разную роль в такой поддержке, учитывая собственные  разные истории.

Анналена Бербок резюмировала, что сейчас не пора менять позицию Германии в вопросе поставки оружия для Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что немецкий дипломат объяснил, почему государство изменит политику. Германия должна усилить свое лидерство на международной арене и либерализировать свою политику по экспорту оружия, в том числе рассмотреть возможность отправки оружия в Украину. Такое заявление сделал в интервью будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Германия проводит давнюю политику не экспорта оружия в зоны боевых действий, что частично основывается на ее кровавой истории 20 века.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/germany-cannot-supply-ukraine-weapons-due-ww2-past-foreign-minister-2022-02-18/
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