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Белый дом наделал шуму неординарным портретом Мелании Трамп: смотрите, как она изменилась за восемь лет (ФОТО)

Фанаты первой леди США в восторге

28 января 2025, 15:23
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Николай Лисицын

Мелания Трамп, супруга 47 президента США Дональда Трампа, запостила в соцсетях свой официальный портрет, представленный Белым домом. Об этом сообщает 28 января портал "Комментарии". Неожиданным и неординарным стало то, что первая леди США выбрала в качестве официального черно-белое фото, в то время как портреты Трампа, вице-президента США Джея Ди Венса, других президентов страны и первых леди обычно цветные. По крайней мере, в эру полноцветной фотографии.

Белый дом наделал шуму неординарным портретом Мелании Трамп: смотрите, как она изменилась за восемь лет (ФОТО)

Мелания Трамп хозяйничает в Белом доме во второй раз. Фото: портал "Комментарии"

Как выяснил канал CBS News, фотографию сделала бельгийский фотограф Режин Мао. Она же была автором официального портрета Мелании Трамп во время первого президентского срока ее мужа. Позади первой леди США в окне видно монумент Вашингтону. Руками Мелания опирается на стол.

Фанаты Мелании засыпали ее комплиментами, где чаще всего встречаются эпитеты "великолепная" и "потрясающая". Они пишут, что она — лучшая и самая красивая первая леди в истории Америки. Кроме того, поклонники подчеркивают, что она выглядит как настоящая бизнес-леди и босс.

CBS News напоминает, что в отличие от портрета 2025 года, фотография первой леди 2017 года была цветной и показывала лицо Мелании более крупным планом. 

Белый дом наделал шуму неординарным портретом Мелании Трамп: смотрите, как она изменилась за восемь лет (ФОТО) - фото 2

Как сообщал портал "Комментарии", официальные портреты президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса были опубликованы 17 января — за три дня до их инаугурации. Их представил шеф-фотограф 47-го президента США  Даниэль Торок. Трамп за восемь лет серьезно изменился внешне, и даже беглое сравнение фото говорит о том, что изменился его характер. Сторонники Трампа были в восхищении от его портрета, а в соцсетях нашли сходство с известными мемами.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/melania-trump-white-house-portrait/
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