Белорусы смогут въезжать на территорию Украины, несмотря на карантин

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Татьяна Веремеева
Украина официально закрывает
свои границы для иностранных граждан. Ограничения из-за коронавируса будет
действовать с полуночи 29 августа минимум до 28 сентября. В то же время,
граждане Беларуси смогут въезжать в нашу страну. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный
депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Въезжать в Украину смогут люди, которые имеют документы на проживание в
нашей стране. Также, на фоне политического кризиса в Беларуси, правительство
приняло решение оставить открытой границу и для белорусов.
Напомним, Словения
внесла Украину в "красную" зону из-за коронавирусной пандемии. Поэтому
правила въезда украинцев в эту страну ужесточили, о чем свидетельствует
информация на сайте словенского правительства.Так, с 21 августа те, кто
постоянно или временно проживают в Украине, при въезде в Словению обязуются
проходить 14-дневный карантин. Кроме нашей страны в список "красных" попали еще
74. В частности, изоляция требуется от граждан Хорватии, России, Молдовы,
Израиля, Испании и других государств.
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