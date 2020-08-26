Белорусы смогут въезжать на территорию Украины, несмотря на карантин

Украина официально закрывает свои границы для иностранных граждан. Ограничения из-за коронавируса будет действовать с полуночи 29 августа минимум до 28 сентября. В то же время, граждане Беларуси смогут въезжать в нашу страну. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.



Въезжать в Украину смогут люди, которые имеют документы на проживание в нашей стране. Также, на фоне политического кризиса в Беларуси, правительство приняло решение оставить открытой границу и для белорусов.

Напомним, Словения внесла Украину в "красную" зону из-за коронавирусной пандемии. Поэтому правила въезда украинцев в эту страну ужесточили, о чем свидетельствует информация на сайте словенского правительства.Так, с 21 августа те, кто постоянно или временно проживают в Украине, при въезде в Словению обязуются проходить 14-дневный карантин. Кроме нашей страны в список "красных" попали еще 74. В частности, изоляция требуется от граждан Хорватии, России, Молдовы, Израиля, Испании и других государств.

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