Белорусский фронт: откроет ли его Лукашенко – готова ли к этому Украина

В последнее время высшее военно-политическое руководство Республики Беларусь (РБ) активно бряцает оружием, подыгрывая России в войне с Украиной. Так, 23 мая Минобороны РБ объявило об очередном этапе проверки сил реагирования (особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и спецтехники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения).

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26 мая самопровозглашенный президента Александр Лукашенко анонсировал создание в Вооруженных силах Южного оперативного командования. В июне начались тренировки по переводу с мирного на военное время. Наблюдается накопление сил и военной техники (в том числе российской) в районе белорусско-украинской границы. Издание "Комментарии" обсудило с экспертами вероятность того, что Россия всё же втянет Беларусь в открытую войну с Украиной.

Прямой вооруженный конфликт – лишь вопрос времени

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог Дмитрий Громаков поясняет:



"Беларусь втянута в войну с 24 февраля, когда с ее территории по нам полетели ракеты и в Украину зашли российские танки. Вопрос сейчас стоит об изменении роли Беларуси в этой войне от "пособника" до "агрессора" в случае захода армии РБ в Украину".



Белорусский фронт у нас уже, по сути открыт, считает эксперт. Ведь мы находимся в прямом конфликте по всем внешнеполитическим трекам на уровне международных институтов (ООН, ОБСЕ), где Беларусь занимает пророссийские позиции.



"В информационном пространстве, так же белорусская пропаганда ведет агрессивное продвижение российских нарративов и занимает откровенно антиукраинские позиции. В экономике мы также находимся в откровенном конфликте. Особенно после национализации белорусской собственности в Украине. На дипломатическом треке с выездом белорусского посольства из Киева, мы тоже прекратили сотрудничество. В этих условиях прямой вооруженный конфликт – лишь вопрос времени", – уверен Дмитрий Громаков.



По его словам, сдерживающим фактором выступает лишь понимание белорусскими силовиками, что их включение в конфликт ослабит внутренние предохранители и сдвинет с мёртвой точки внутреннюю социально-политическую ситуацию, поставив устойчивость режима под угрозу.



"С другой стороны, – продолжает эксперт, – расширение участников конфликта еще больше поставит под удар легитимность и субъектность Лукашенко на Западе. И если сейчас с ним еще пытаются говорить, то после этой агрессии вопрос с ним может быть решен окончательно, причем военным путем. На фоне демонстрируемой неспособности армии РФ обеспечить решение военных задач, у него есть понимание, что спасать его будет просто некому. Как отмечают многие эксперты, степень готовности белорусов к вооруженному участию в войне, прямо пропорциональна успехам российской армии. Чем успешнее будет ситуация для россиян тем вероятнее включение в конфликт белорусской армии".

Вхождение РБ в войну будет иметь скорее психологическое значение для Путина

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что вероятность открытия белорусского фронта достаточно высокая.



"Беларусь уже давно потеряла всякую субъектность. И вероятность нападения на Украину с белорусской территории я оценивал как высокую еще до собственного широкомасштабного вторжения россиян. Потому что РБ как самостоятельное государство перестало существовать примерно с 2020 года. В итоге всё так и случилось – атаку на Киев россияне начали, используя территорию Беларуси как плацдарм", – подчеркивает эксперт.



Сейчас, отмечает он, рассматривается два варианта атаки совместными российско-белорусскими силами из Беларуси. Один – на Западную Украину, в направлении Луцка, Волыни. Второй (менее вероятный) – повторный поход на Киев.



"Путин давно требует от Лукашенко, чтобы РБ приняла непосредственное участие в боевых действиях. Но белорусскому лидеру пока удается упираться. Мол, территорию я вам и так предоставил. А солдаты еще не достаточно готовы. Некоторое время, возможно, ему еще удастся "петлять". Но если война затянется, скорее всего, белорусским вооруженным силам придется участвовать в ней напрямую. Некоторые, кстати, уже это делают, но не под флагом РБ, а в российских подразделениях в качестве контрактников", – акцентирует Николай Спиридонов.



Последствия вторжения белорусской армии в Украину будут неприятными для всех, уверен он. У противника станет больше атакующих сил, нам придется сражаться с большим количеством оккупантов. При этом Беларусь – страна с ограниченной боеспособностью. И потери ее необстрелянной армии, как уверяют военные эксперты, будут огромны.



"Так что прямое вхождение РБ в войну будет иметь скорее психологическое значение для Путина. Что он, во-первых, не один в противостоянии с Украиной. Во-вторых, еще более (теперь уже кровью) скрепит российско-белорусские узы. Что приблизить полноценное создание Союзного государства, – поясняет Николай Спиридонов. – Украинской стороне важно давать четкие сигналы белорусам, что вторжение (к которому наши ВСУ готовы, так что неожиданностью оно не станет) будет очень дорого им стоит. Ведь если сейчас они пособники агрессора, то при личном нападении сами станут агрессорами. Со всеми вытекающими последствиями в виде огромного числа погибших и куда более жестких санкций".

Как сообщал портал "Комментарии", в британской разведке рассказали, почему армия россии "забуксовала" на фронтах.

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