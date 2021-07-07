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Главная Новости Политика внешняя политика Белковский: Пока Медведчук под домашним арестом, встрече Путина и Зеленского не бывать
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Белковский: Пока Медведчук под домашним арестом, встрече Путина и Зеленского не бывать

По мнению эксперта, президента России серьезно раздражает ситуация с Медведчуком.

сегодня, 18:30
Автор:

Станислав Молчанов

Пока председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук  будет оставаться под домашним арестом, встречи между президентами Украины и России не будет. Такого мнения придерживается публицист и политолог Станислав Белковский, сообщает "112.юа".

Белковский: Пока Медведчук под домашним арестом, встрече Путина и Зеленского не бывать

Политолог Станислав Белковский. Фото из открытых источников

"Сейчас он (Зеленский — ред.) хочет как-то разменяться Медведчуком с Путиным. То есть включить его в некий "обменный фонд", как это часто бывает на войне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву дал понять, что судьба Медведчука является препятствием к ближайшей встрече двух президентов. Видимо, пока он не выйдет из-под домашнего ареста, переговоры не состоятся. Это не единственное, но это одно из условий", — отметил политолог.

По мнению Белковского, Владимира Путина серьезно раздражает ситуация с Медведчуком. Эксперт утверждает, что представители Кремля неоднократно намекали Зеленскому, дабы оппозиционного политика прекратили прессовать.

"Путин хорошо знает дворцовый этикет и протокол, и он, конечно, был очень раздражен гонениями на Медведчука. Но он не мог говорить об этом в открытую и сразу — это было бы несолидно. Но Путин даже упоминал несколько раз Медведчука публично, в том числе во время прямой линии с народом, что еще раз подчеркивает, что этот вопрос его занимает. Ситуацию надо рассматривать с учетом того, что для Путина в целом личное важнее политического. Иногда бывает и наоборот, но в целом так. Именно поэтому он держит при себе своих друзей всю жизнь и никогда не удаляет от себя, если только они не совершают роковых ошибок... Такие же сюрпризы может преподнести и казус Медведчука. Уже очевидно, и господин Песков это сказал, что встречи президентов не будет, пока судьба Медведчука не изменится", — добавил политолог.

По словам эксперта, украинская власть хочет лишить ключевого влияния на политику пятого президента Петра Порошенко и председателя "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Именно поэтому, говорит Станислав Белковский, к новым политсилам (в пример приводит партию "Наш дом — Украина"), создающимся на противовес "ОПЗЖ", относятся благосклонным.

"Думаю, что данный проект продолжит развиваться. Другой вопрос, насколько он будет успешным, поскольку поддержка Кремля гарантирована только Медведчуку и любой политической силе, внутри которой он находится. Но сама концепция отделить русскоязычный электорат от России и российских интересов обсуждается не первое десятилетие", — отметил политолог.


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Источник: https://112ua.tv/politika/vstrecha-putina-s-zelenskim-ne-sostoitsya-poka-medvedchuk-ne-vyydet-iz-pod-domashnego-aresta-belkovskiy-583478.html
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