Белковский: Пока Медведчук под домашним арестом, встрече Путина и Зеленского не бывать

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Станислав Молчанов
Пока председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук будет оставаться под домашним арестом, встречи между президентами Украины и России не будет. Такого мнения придерживается публицист и политолог Станислав Белковский, сообщает "112.юа".
Политолог Станислав Белковский. Фото из открытых источников
По мнению Белковского, Владимира Путина серьезно раздражает ситуация с Медведчуком. Эксперт утверждает, что представители Кремля неоднократно намекали Зеленскому, дабы оппозиционного политика прекратили прессовать.
По словам эксперта, украинская власть хочет лишить ключевого влияния на политику пятого президента Петра Порошенко и председателя "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Именно поэтому, говорит Станислав Белковский, к новым политсилам (в пример приводит партию "Наш дом — Украина"), создающимся на противовес "ОПЗЖ", относятся благосклонным.
"Думаю, что данный проект продолжит развиваться. Другой вопрос, насколько он будет успешным, поскольку поддержка Кремля гарантирована только Медведчуку и любой политической силе, внутри которой он находится. Но сама концепция отделить русскоязычный электорат от России и российских интересов обсуждается не первое десятилетие", — отметил политолог.
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