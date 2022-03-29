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Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов: известная причина

Нидерланды выслали 17 представителей посольства России

сегодня, 18:32
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Министерства иностранных дел Нидерландов обнародовали собственное решение о том, что высылают из своего государства 17 работников посольства России. Аналогичным есть принятое решение МИД Бельгии, которое объявило персонами нон грата 21 дипломата посольства РФ в этой стране. Об этом информирует в социальных сетях министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра и издание HLN .

Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов: известная причина

Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов (фото из открытых источников)

Как он отметил, Нидерланды заявили о решении выслать 17 представителей разведки России, действующих под дипломатическим прикрытием и связанных с российским представительством в Нидерландах. Ведь российские разведчики угрожают  безопасности Нидерландов.

Глава нидерландского МИД добавил, что подобные меры приняты в рамках национальной безопасности страны.

Также МИД Бельгии принял решение выслать 21 российского дипломата, поскольку имеют основания подозревать сотрудников посольства России в причастности к шпионской деятельности.

Российским дипломатам дали две недели, чтобы они могли покинуть страну.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Болгария, Литва и Эстония высылают российских дипломатов. Страны Балтии и Болгария массово высылают представителей русских посольств и дипломатов. Причина такого решения властных представителей этих стран – военное вторжение России на украинскую территорию. Важно, что в заявлениях, обнародованных на сайтах зарубежных ведомств прибалтийских стран, указывают, что дипломаты из России осуществляли деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.


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Источник: https://twitter.com/WBHoekstra/status/1508801558691123210
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