Беларусь снова возобновила импорт электроэнергии в Украину: названны причины

Министерство энергетики Беларуси снова возобновило импорт электроэнергии в нашу страну. Это произошло после трех дней перерыва.

Украина снова начала получать электроэнергию из Беларуси / фото из открытых источников/

Об этом сообщает на сайте оператор объединенной энергосети, представляющий государственную компанию "Укрэнерго".

Причина восстановления следующая — подключение к энергосети временно не работавшего первого энергоблока Белорусской АЭС.

Важно, что сегодня с утра, 21 ноября в нашу отечественную энергетическую систему снова поступила белорусская электроэнергия объемом 415 МВт-час.

Вместе с тем, энергетическая система нашей страны пополняется не только белорусской электроэнергией. С помощью Бурштинского энергоострова, который снабжает электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, продолжает поступать электричество из Словакии объемом 121 МВт-час.

Важно, что еще несколько дней назад руководство энергетического ведомства Беларуси предупредило, что их страна прекращает импорт так называемой коммерческой электроэнергии в нашу страну. О причинах такого шага информации не было.



При этом, как сообщало Министерство энергетики белорусской республики, 17 ноября первый энергоблок Белорусской АЭС не работал, был отключен автоматически, а уже 19 ноября после обеда был подключен снова.

Важно, что за 2 дня прошедшей недели объемы импорта белорусской электроэнергии в нашу страну максимально снизились с 415 МВТ-час до нуля. Сейчас объем импорта электрической энергии из соседней страны к нам за сутки составляет около 2% потребления электроэнергии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина просит помощи у пророссийской Беларуси – импорт электроэнергии снова возобновлен.

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