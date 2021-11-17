Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину: что известно о таком решении

Белорусская республика завтра, 18 ноября, остановит поставку электроэнергии в нашу страну. Это прописано по соответствующему порядку в заключенном между двумя соседними странами контракте. Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину (фото из открытых источников)

По информации, обнародованной представителями Министерства энергетики соседней страны, возможности по дальнейшей поставке электроэнергии в нашу страну еще будут рассматриваться представителями белорусских властей. Но при этом будут учитываться национальные технические возможности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Беларусь отказывается поставлять электроэнергию Украине . Украинская сторона получила письмо от "Белэнерго" с уведомлением о том, что коммерческая поставка электрической энергии в наше государство прекращается и заключение новых рамочных контрактов не предусматривается. Об этом пишет DW. Соответствующее письмо направил генеральный директор компании "Белэнерго" в адрес украинских фирм-партнеров, подписывавших контракты на поставку электроэнергии в ноябре. Об этом сообщила представитель экспертного совета при Министерстве энергетики Ольга Кошарная в Facebook и добавила фото письма.

Также "Комментарии" информировали о том, что Украина просит помощи у пророссийской Беларуси . Беларусь вчера возобновила поставки электроэнергии в Украину. Подписанный контракт предусматривает поставки в течение ноября, график сформирован "с учетом имеющихся технических возможностей". П ро этом на своей странице в Facebook рассказывает украинский политолог Олеся Яхно. Она отмечает, что все это происходит вместо того, чтобы реформировать отрасль, переключиться от бывшей советской сети к континентальной европейской сети и синхронизировать свою систему с ЕС.

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