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Беларусь подписала договоры с оккупационной администрацией Крыма: реакция Украины

В МИД Украины заявили, что документы о сотрудничестве Беларуси и оккупационных властей в Крыму станут доказательством для новых санкций для режима Лукашенко.

сегодня, 16:40
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Slava Kot

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Беларусь подписала не менее 7 договоров с оккупационными органами Крыма. По словам первого заместителя главы МИД Андрея Сибиги, это противоречит резолюциям ООН по территориальной целостности Украины.

Беларусь подписала договоры с оккупационной администрацией Крыма: реакция Украины

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия побуждает другие страны устанавливать связи с оккупационными властями Крыма, чтобы "легитимизировать" свое присутствие на полуострове.

"Только в июне, город Витебск и Витебская область Беларуси, пренебрегая нормами международного права, заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма — Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" АР Крым и Сакским районом полуострова", — пишет Сибига.

Андрей Сибига отмечает, что такие документы не могут быть подписаны без разрешения высшего руководства страны, поэтому Беларусь откровенно и документально демонстрирует признание российской оккупации Крыма.

"Соответствующая политика неприемлема и будет иметь надлежащую реакцию украинской стороны. Невозможно заигрывать с преступной "властью" на временно оккупированных территориях Украины в обход международного права. Это ничто иное, как покушение на территориальную целостность и суверенитет Украинского государства", — подчеркнул Сибига.

По его словам, такие договоренности Беларуси и оккупационных властей Крыма "противоречат численным резолюциям ГА ООН по территориальной целостности Украины". Сибига отмечает, что документы станут "предметом рассмотрения применения санкционных ограничений" Беларуси странами Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Беларусь прилетел военный самолет из Китая.

Также "Комментарии" писали, что в Крыму десятки городов остались без электроэнергии.



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