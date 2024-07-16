Беларусь подписала договоры с оккупационной администрацией Крыма: реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Беларусь подписала не менее 7 договоров с оккупационными органами Крыма. По словам первого заместителя главы МИД Андрея Сибиги, это противоречит резолюциям ООН по территориальной целостности Украины.



Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия побуждает другие страны устанавливать связи с оккупационными властями Крыма, чтобы "легитимизировать" свое присутствие на полуострове.

"Только в июне, город Витебск и Витебская область Беларуси, пренебрегая нормами международного права, заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма — Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" АР Крым и Сакским районом полуострова", — пишет Сибига.

Андрей Сибига отмечает, что такие документы не могут быть подписаны без разрешения высшего руководства страны, поэтому Беларусь откровенно и документально демонстрирует признание российской оккупации Крыма.

"Соответствующая политика неприемлема и будет иметь надлежащую реакцию украинской стороны. Невозможно заигрывать с преступной "властью" на временно оккупированных территориях Украины в обход международного права. Это ничто иное, как покушение на территориальную целостность и суверенитет Украинского государства", — подчеркнул Сибига.

По его словам, такие договоренности Беларуси и оккупационных властей Крыма "противоречат численным резолюциям ГА ООН по территориальной целостности Украины". Сибига отмечает, что документы станут "предметом рассмотрения применения санкционных ограничений" Беларуси странами Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Беларусь прилетел военный самолет из Китая.

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