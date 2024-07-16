Беларусь подписала договоры с оккупационной администрацией Крыма: реакция Украины

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Slava Kot
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Беларусь подписала не менее 7 договоров с оккупационными органами Крыма. По словам первого заместителя главы МИД Андрея Сибиги, это противоречит резолюциям ООН по территориальной целостности Украины.
Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия побуждает другие страны устанавливать связи с оккупационными властями Крыма, чтобы "легитимизировать" свое присутствие на полуострове.
Андрей Сибига отмечает, что такие документы не могут быть подписаны без разрешения высшего руководства страны, поэтому Беларусь откровенно и документально демонстрирует признание российской оккупации Крыма.
По его словам, такие договоренности Беларуси и оккупационных властей Крыма "противоречат численным резолюциям ГА ООН по территориальной целостности Украины". Сибига отмечает, что документы станут "предметом рассмотрения применения санкционных ограничений" Беларуси странами Запада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Беларусь прилетел военный самолет из Китая.
Также "Комментарии" писали, что в Крыму десятки городов остались без электроэнергии.
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