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Беларусь никогда не будет Украиной: Лукашенко отреагировал на новый пакет санкций

Лукашенко отреагировал на новые санкции Запада

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Беларуси придерживается мнения, что страна идет своим собственным политическим курсом, не имеющим никакого отношения к "демократической Украине". Об этом сообщает Telegram Пул Первого, обнародовавший комментарий по этому поводу самопровозглашенного главы белорусской республики.

Беларусь никогда не будет Украиной: Лукашенко отреагировал на новый пакет санкций

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По его словам, белорусской власти предъявляют требование, чтобы их страна произвела у себя такие изменения, как это было в Украине. И стала "демократической, перспективной, развитой" страной, как сейчас Украина. Два дня назад белорусские власти четко отметили, что они никогда не пойдут на это. Потому что они – белорусы и имеют свое мнение на дальнейшее развитие и собственные перспективы.

Также во время проведения рабочего заседания в белорусской столице президент упомянул о "беспрецедентном давлении извне", говоря о новых санкциях, которые введены со 2 декабря по инициативе ЕС, Великобритании и США.

Лукашенко, в частности, отметил, что по отношению к их стране продолжает использоваться агрессивная риторика, агрессивные действия. Поэтому власти проведут детальный анализ принятых мер. До сих пор удается сохранять уровень экономического роста и не допускать того, чтобы большинство проблем переносилось в ритм повседневной жизни людей", – резюмировал президент Беларуси.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что под санкции попал сын  Лукашенко. Против граждан и компаний Беларуси Соединенные Штаты и Канада ввели новый пакет санкций. В санкционный список попал сын президента Дмитрий Лукашенко. В список включили 20 граждан, 12 компаний, два самолета Ил-76 "Трансавиакспорта" и вертолет "Словкалия".


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Источник: https://t.me/pul_1/4100
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