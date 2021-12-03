Беларусь никогда не будет Украиной: Лукашенко отреагировал на новый пакет санкций

Глава Беларуси придерживается мнения, что страна идет своим собственным политическим курсом, не имеющим никакого отношения к "демократической Украине". Об этом сообщает Telegram Пул Первого, обнародовавший комментарий по этому поводу самопровозглашенного главы белорусской республики.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По его словам, белорусской власти предъявляют требование, чтобы их страна произвела у себя такие изменения, как это было в Украине. И стала "демократической, перспективной, развитой" страной, как сейчас Украина. Два дня назад белорусские власти четко отметили, что они никогда не пойдут на это. Потому что они – белорусы и имеют свое мнение на дальнейшее развитие и собственные перспективы.

Также во время проведения рабочего заседания в белорусской столице президент упомянул о "беспрецедентном давлении извне", говоря о новых санкциях, которые введены со 2 декабря по инициативе ЕС, Великобритании и США.

Лукашенко, в частности, отметил, что по отношению к их стране продолжает использоваться агрессивная риторика, агрессивные действия. Поэтому власти проведут детальный анализ принятых мер. До сих пор удается сохранять уровень экономического роста и не допускать того, чтобы большинство проблем переносилось в ритм повседневной жизни людей", – резюмировал президент Беларуси.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что под санкции попал сын Лукашенко. Против граждан и компаний Беларуси Соединенные Штаты и Канада ввели новый пакет санкций. В санкционный список попал сын президента Дмитрий Лукашенко. В список включили 20 граждан, 12 компаний, два самолета Ил-76 "Трансавиакспорта" и вертолет "Словкалия".

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