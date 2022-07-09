Байдена призвали проверить связи Ермака с РФ: в МИД Украины резко отреагировали

Участница Палаты представителей США украинского происхождения Виктория Спартц с официальным письмом обратилась к президенту США Джо Байдену, в котором попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Ермака с Россией.

Андрей Ермак - фото из открытых источников

Так, в опубликованном письме есть упоминание о том, что Ермак якобы может иметь связи с РФ.

"Основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых господином Ермаком в Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения", — говорится в письме.

Также Спартц акцентировала внимание на том, что Ермак назначил своим заместителем по борьбе с коррупцией Олега Татарова. В письме отмечается, что Татаров откладывал назначение главы независимого антикоррупционного органа более года в результате чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перестали функционировать.

Часть опубликованного письма Виктории Спартц президенту скрыта от публикации, закрытая черной плашкой. Содержание этого фрагмента не уточняется.

Реакция МИД Украины

На письмо Виктории Спартц отреагировали в МИД Украины. Спикер министерства Олег Николенко опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвященный этой теме.

Николенко выразил благодарность США за большую поддержку в противодействии агрессии России. Однако отметил, что на этом фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления члена Конгресса США Виктории Спартц.

"Советуем Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения", — ответил Николенко.

Политик также добавил, что абсолютно уверен в том, что никакие заявления и провокации не смогут подорвать уровень доверия, который установился между президентами Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом, Андреем Ермаком и Джейком Салливаном, Дмитрием Кулебой и Энтони Блинкеном, а также другими чиновниками Украины и США.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что жителей двух временно оккупированных областей Украины просят как можно скорее эвакуироваться. ВСУ готовится освобождать оккупированные российскими захватчиками территории, однако для этого необходимо применять артиллерию. Чтобы никто из мирных граждан не пострадал, людей просят эвакуироваться любым возможным способом.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Беларуси заметили усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах у границы Украины. В страну на учебу по десантированию приехали российские пилоты. Специалисты отмечают, что количество таких тренировок уже превышает годовую норму. Участились случаи авиатренировок и вне специально отведенных мест.

Новостной сайт "Комментарии" писал о том, что в ближайшее время российские оккупанты могут возобновить наступление на востоке Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



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