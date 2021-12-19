Байден выступит с обращением через штамм "Омикрон"

Глава Соединенных Штатов Джо Байден 21 декабря выступит перед американскими гражданами. Он проинформирует нацию о новациях возглавляемых им чиновников, которые будут использоваться в борьбе с пандемией, в частности с новым мутированным штаммом "Омикрон". Об этом сообщает в социальных сетях спикер американского президента Джен Псаки.

Джо Байден (фото из открытых источников)

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент обнародует новые направления, которые будет принимать администрация, чтобы помочь нуждающимся жителям США. Вместе с тем он сделает предупреждение для тех, кто еще не сделал вакцинацию.

Как говорится в сообщении, Америка готова к все большей многочисленности случаев инфицирования и "президент подробно расскажет, как мы будем реагировать на эту проблему. Он напомнит американцам, что они могут обезопасить себя от тяжелого течения COVID-19, пройдя вакцинацию и ревакцинацию".

В прошлый четверг американский президент сделал заявление, что "Омикрон" будет распространяться в Америке быстрыми темпами. Сейчас среди инфицированных коронавирусом жителей Америки пока диагностируют штамм "Дельта".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден пообещал Европе больше "военных возможностей ". Президент США Джо Байден пообещал центральноевропейским членам НАТО в четверг, 9 декабря, "дополнительный военный потенциал" и пообещал привлечь их к принятию решений по региону, сказал советник президента Литвы. Байден заверил союзников, что никаких договоренностей с Россией за спинами стран не будет, сообщила журналистам советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

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