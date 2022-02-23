Байден ввел санкции против "Северного потока-2": кого они коснутся

Глава Соединенных Штатов Джо Байден озвучил введение санкций в отношении нового российского газопровода – "Северного потока-2" в европейские страны в обход нашей страны. Чтобы его построить, потратили 11 млрд долларов, но газопровод так и не работает, пишет ТСН.

На строительство потока потратили 11 млрд (фото из открытых источников)

По обнародованному заявлению американского президента, с тех пор как РФ наращивает войска у границ Украины, США тесно сотрудничают с европейскими союзниками, чтобы предоставить решительный отпор. Германия является лидером этих усилий и они в дальнейшем тесно были скоординированы, чтобы остановить "Северный поток-2", при условии, что российская армия сделает вторжение в Украину.

Байден отметил, что приказал представителям своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее специалистов. Таковы первые шаги американского первоначального пакета санкций, которые являются ответом на действия РФ на украинской территории. И дальше, не колеблясь, будем их продолжать, если российские власти будут продолжать эскалацию.

Глава Америки резюмировал, что именно такими действиями глава Кремля дал возможность миру большой стимул переходить от российского голубого топлива и использовать другие виды энергии. Еще он поблагодарил германского канцлера Шольца за партнерские действия и за то, что он отдан привлечению РФ к ответственности за свои действия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО. Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указе говорится, что признание Россией ОРДЛО противоречит ее обязательствам в отношении Минских соглашений и создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!