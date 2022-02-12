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Байден снова звонит Путину: зачем

Президент США Джо Байден может провести разговор с Владимиром Путиным

сегодня, 01:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава РФ Владимир Путин и американский президент Джо Байден снова будут общаться между собой. Переговоры глав двух стран состоятся 12 февраля. Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует " РИА Новости ".

Байден снова звонит Путину: зачем

Джо Байден и Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Пескова, представители американской стороны попросили о времени для разговора с российским лидером и в субботу вечером по московскому времени будет проходить общение двух лидеров.

Это общение будет проходить на фоне сообщения, что РФ отважится пойти на новое вторжение на украинскую территорию до окончания Олимпиады в Пекине. Представители Белого дома не готовы сказать, принято ли Путиным уже окончательное решение, но высказывают предупреждение, что новая агрессия может начаться в любое время.

Важно, что помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сделал заявление, что российская агрессия может состояться до 20 февраля и начнется с атаки с воздуха. Он также подтвердил, что в Белом доме ожидается, что Джо Байден проведет разговор с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина открестились от обещаний Макрону не начинать новых маневров у границ Украины. В России заявили, что информация, распространяемая Парижом об обещании Владимира Путина своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о том, что Россия не будет совершать никаких новых военных маневров у границ Украины, не соответствуют действительности. По информации одного из высокопоставленных французских чиновников, Путин дал обещание Макрону после довольно продолжительного разговора с глазу на глаз.


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Источник: https://t.me/rian_ru/144744
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