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Байден сегодня снова будет говорить об Украине: подробности

Американский президент будет говорить в эфире в 21:00 по киевскому времени.

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Соединенных Штатов Джо Байден сегодня обнародует новое обращение, в котором даст оценку ситуации в отношении нашей страны и РФ. Об этом отметили в Белом доме, передает УНИАН.

Байден сегодня снова будет говорить об Украине: подробности

Джо Байден(фото из открытых источников)

Сообщается, что американский президент будет говорить в эфире в 21:00 по киевскому времени.

Как предполагают ряд западных СМИ, в своем выступлении глава Соединенных Штатов обнародует введенные санкции США в отношении РФ.

Важно, что сразу после признания Владимиром Путиным самопровозглашенных республик "ЛДНР", глава Белого дома поставил свою подпись под указом в отношении введенных санкций, направленных в отношении ОРДЛО.

При этом Соединенные Штаты Америки приветствовали решение немецких властей приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2" и намерены объявить о комплексе собственных мер против России.

Об этом написала в социальных сетях спикер Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американский лидер Джо Байден дал четкую ссылку, только армия России сделает вторжение на украинскую территорию, Америка сразу отреагирует вместе с Германией, сделав все, чтобы у российского газопровода "Северный поток-2" не было дальнейшего развития. Представители Белого дома поддерживают постоянные тесные контакты с немецкими властями и рады приветствовать их решение. Сейчас будем подражать их шагам, реализуя собственные мероприятия, — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Джо Байден сегодня выступит с обращением: о чем будет говорить президент США.

Во вторник глава США Джо Байден озвучит свое очередное обращение. При этом оно будет иметь отношение к ситуации в отношении Украины. Об этом сообщает CNN.

 


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Источник: https://www.unian.ua/world/bayden-vistupit-z-novim-zvernennyam-shchodo-situaciji-v-ukrajini-novini-svitu-11713465.html
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