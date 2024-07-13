Байден назвал Зеленского Путиным: появилась реакция президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля прибыл в Ирландию, где впервые прокомментировал оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО ошибочно назвал Зеленского Путиным.

Зеленский прокомментировал оговорку Байдена. Фото из открытых источников

Как известно, 11 июля на итоговой пресс-конференции саммита НАТО Байден перепутал Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, а вице-президента США Камалу Гаррис назвал Трампом.

Прибыв в Ирландию, Зеленский перед встречей с премьером пообщался с журналистами. У украинского президента спросили, какова была его реакция на то, что Байден ошибочно назвал его "президентом Путиным".

"Это ошибка. США оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", – ответил Владимир Зеленский.

Отметим, что Владимир Зеленский прибыл в Ирландию для двусторонней встречи с премьер-министром Саймоном Гаррисом на обратном пути в Украину после встречи с лидерами НАТО в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден оговорился на полях саммита НАТО, представив Владимира Зеленского в качестве Путина. И в тот же вечер назвал Камалу Харрис Дональдом Трампом. Такие оговорки спровоцировали волну очередных возмущений и в демократической партии, и у независимых наблюдателей, а также предоставили дополнительный материал для мемов и подколов по сторонам сторонников Трампа. Впрочем, как отмечает политолог Юрий Богданов, оговариваются все, однако в случае с Байденом против него работают возраст, старания оппонентов и мышление избирателей как людей, ведь стариком для этой работы его считают даже значительная часть сторонников.

