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Байден назвал Зеленского Путиным: появилась реакция президента Украины

Зеленский назвал слова президента США обычной ошибкой

сегодня, 17:34
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля прибыл в Ирландию, где впервые прокомментировал оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО ошибочно назвал Зеленского Путиным.

Байден назвал Зеленского Путиным: появилась реакция президента Украины

Зеленский прокомментировал оговорку Байдена. Фото из открытых источников

Как известно, 11 июля на итоговой пресс-конференции саммита НАТО Байден перепутал Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, а вице-президента США Камалу Гаррис назвал Трампом.

Прибыв в Ирландию, Зеленский перед встречей с премьером пообщался с журналистами. У украинского президента спросили, какова была его реакция на то, что Байден ошибочно назвал его "президентом Путиным".

"Это ошибка. США оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", – ответил Владимир Зеленский.

Отметим, что Владимир Зеленский прибыл в Ирландию для двусторонней встречи с премьер-министром Саймоном Гаррисом на обратном пути в Украину после встречи с лидерами НАТО в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден оговорился на полях саммита НАТО, представив Владимира Зеленского в качестве Путина. И в тот же вечер назвал Камалу Харрис Дональдом Трампом. Такие оговорки спровоцировали волну очередных возмущений и в демократической партии, и у независимых наблюдателей, а также предоставили дополнительный материал для мемов и подколов по сторонам сторонников Трампа. Впрочем, как отмечает политолог Юрий Богданов, оговариваются все, однако в случае с Байденом против него работают возраст, старания оппонентов и мышление избирателей как людей, ведь стариком для этой работы его считают даже значительная часть сторонников.



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Источник: https://www.irishtimes.com/ireland/2024/07/13/zelenskiy-brushes-off-bidens-putin-gaffe-as-he-arrives-at-shannon-airport/
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Обсуждения

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Іван Сірко

сегодня, 17:32

Байден правий на всі что що зеленський та путін фашисти! банкова давно знищує та продає Україну!


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