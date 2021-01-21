Байден и Украина: чего ждать Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с новоизбранным президентом США Джо Байденом и считает, что отношения между странами станут лучше. О том, прав ли Зеленский и чего и при каких условиях ждать Украине от Байдена, в том числе в ракурсе конфликта с Россией, разбирались украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Нужна логика инвестирования вместо логики кредитования"

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что при Байдене санкции против РФ из-за ее агрессии против Украины будут сохраняться. И вообще украинский кейс, Украина, во многом будет рассматриваться через призму противостояния с Россией.

"Территориальная целостность и суверенитет Украины для Америки сохраняется в приоритете. Остальное — предмет конкретных переговоров, а также реального прогресса наших реформ, — отмечает эксперт. – Главное, что диалог будет начинаться без проблем. Напомню, что у предыдущего президента Украины и его МИД в силу вмешательства отдельных политиков из БПП и отдельных власть имущих того периода — были проблемы с коммуникацией с американской администрацией. И даже после смены власти в Украине сложно было выстроить конструктивный диалог с Трампом. Много проблем доставили ему украинцы. Сейчас всё иначе".

Антон Кучухидзе предполагает, что с точки зрения коммуникаций Байдена с Зеленским, проблем не будет.

"Ни шестой президент Украины, ни нынешний глава нашего МИД, ни посол Украины в США не вмешивались в избирательный процесс в Штатах. Хоть их периодически к этому подталкивали. Что касается нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, который попал под американские санкции из-за "пленок Деркача" (на обнародованных пленках якобы записан разговор между пятым президентом Украины Петром Порошенко и на тот момент вице-президентом США Джо Байденом, выставляющих их в не лучшем свете – ред.), то тут нужно понимать, что его участие в конференции, связанно с данными записями, является сугубо его личной инициативой. Поэтому проблем эта история не создаст, тем более что Офис президента уже заверил, что украинцы, оказавшиеся в американском санкционном списке, будут привлечены к ответственности", — отмечает политолог.

Он также считает, что Минские соглашения при Байдене останутся базовым документом для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Также есть инсайдерская информация, что предоставление летального оружия Украине будет сохраняться. Вопрос актуальный, поскольку во время президентства Обамы и вице-президентства Байдена нам Штаты летальное оружие не предоставляли", — напоминает Антон Кучухидзе.

По его мнению, интенсивность двухсторонних отношений будут зависеть от конкретного прогресса в Украине в рамках реформ, экономического роста и борьбы с коррупцией.

"Чем сильнее мы экономически, тем больше выгоды можем предложить американским инвесторам. И тем больше шансов поменять логику кредитования на логику инвестирования", — подчеркивает политолог-международник.

"Зеленский оказался на растяжке"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Владислав Дзивидзинский акцентирует, что со дня инаугурации Байдена мир стал пострамповский. А потому обязательно будут новые геополитические движения, в том числе с участием Украины.

"Байдену не надо объяснять, что такое Украина. Он был у нас 6 раз – рекордсмен по визитам среди высокопоставленных американских официальных лиц. Чудесно он знает и что такое Россия. Так что, выстраивая отношения на европейском континента, Госдеп при Байдене отдельное внимание уделит и Украине, и РФ", — прогнозирует эксперт УИП.

По его мнению, недавнее попадание ряда украинцев (политиков, дипломатов) в американский санкционный список (за "пленки Деркача"), доказывает, что Госдеп еще до инаугурации Байдена более плотно взялся за Украину.

"Ситуация с санкциями показывает, что в США прекрасно понимают внутриукраинские процессы. И собирают соответствующую информацию. И в нужный момент ее используют, — отмечает Владислав Дзивидзинский. – Можно смело предположить, что отношения межу Америкой и Украиной хуже не станут. Даже есть осторожная надежда, что улучшатся. Но речь об Украине как о стране. А не о наших властях".

По мнению эксперта, Зеленский оказался в непростой ситуации. Фактически – на растяжке.

"В прошлом году фактически с его молчаливого согласия были обнародованы пленки, которые били по Байдену и Порошенко. А теперь Зеленский признается новому президенту США в любви, приглашает к нам. Байден, вероятно посетит Украину. Будет жать руки, улыбаться. Но мы будем видеть жесткое и прохладное отношение с неявными элемент давления на Зеленского и монобольшинство, — считает эксперт. — Роль США в Украине – огромна. То же выполнение бюджета у нас зависит от траншей МВФ, 40% которого наполняют США. И если они захотят приостановить транши, это создаст новые экономические проблемы в Украине. Что существенно будет сказываться на президентстве Зеленского. Так что ему придется выбирать между ухудшением отношений с США (на что вряд ли пойдет) – или, выполняя их волю, войти в конфликт с рядом наших элит. С Коломойским, с частью депутатов "Слуги народа". Что может привести к расколу монобольшинства и точно приведет к ослаблению влияния президента. Своеобразная растяжка для Зеленского".

При этом, подчеркивает эксперт, вполне вероятно усиление роли США в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе. Возможно и увеличение торгово-экономических связей между Штатами и Украиной. Но важно, подчеркивает Владислав Дзивидзинский, чтобы это не происходило в ущерб нашему внутреннему производству, который мы начнем подменять американской продукцией (вооружение, локомотивы и т.д.).

Как сообщал портал "Комментарии", интернет-пространстве стало известно о планах нового президента США Джо Байдена на первые 100 дней своего правления.





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