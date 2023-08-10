Байден будет просить о немедленной помощи для Украины

Президент США Джо Байден 10 августа обратится в Конгресс с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов экстренной помощи, пишет агентство Associated Press со ссылкой на неназванный источник, знакомый с вопросом, но не уполномоченный говорить официально. Об этом сообщают "Комментарии".

Джо Байден

Последнее подобное обращение Белого дома, сделанное в ноябре, одобрили, Конгресс выделил больше средств, чем просил президент-демократ.

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Ожидается, что Белый дом также попросит 12 миллиардов долларов на пополнение фондов ликвидации стихийных бедствий. Официально эти запросы еще не были опубликованы. Новый пакет также, вероятно, будет подкреплен средствами на другие внутренние нужды, что может привлечь более широкую политическую поддержку республиканцев.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти США на этой неделе объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. В предыдущий раз в конце июля США передали Украине вооружений на 400 миллионов долларов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS, систем ПВО Patriot и NASAMS, а также БТР Stryker. Всего с начала полномасштабной военной агрессии РФ в Украине Пентагон предоставил Киеву 43 пакета помощи на сумму 43 миллиарда долларов.

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