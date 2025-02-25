Бандитский стиль переговоров: подпишут ли Украина и США в конце концов соглашение по ресурсам

Украина подпишет соглашение по минералам с США. Рано или поздно документ приобретет приемлемую для Украины форму (инвестиционное соглашение, а не бандитское превращение прошлого безвозвратного гранта в неуплаченный счет за будущее). Такое мнение выразил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар, передает портал "Комментарии".

Люди Трампа применили жесткую формулу переговоров, которая иногда применяется в бизнесе. Второй вопрос, ведут ли так себя партнеры. Коллаж: Комментарии

Он полагает, что все закончится нормальным соглашением, , а №американские инвестиции – это всегда хорошо".

Пекар пояснил, что такой шокирующий стиль переговоров, какой продемонстрировала команда Трампа, он встречал.

Эксперт рассказал, что этапы подобных переговоров выглядят так:

1. Наезд. Предложение на неприемлемых условиях. Самые слабые слабаки сдаются здесь.

2. Эскалация. Вторая версия с еще худшими условиями, чтобы показать, что нужно было подписывать первую. Здесь слабаки сдаются, потому что понимают, что третья версия будет хуже.

3. Эскалация. Если вы не сдались на втором этапе, то вы получаете подтверждение, что нужно подписывать сейчас, потому что будет еще хуже.

4. Деэскалация. Вдруг условия четвертой версии лучше, чем третьей. Здесь слабаки хватаются за шанс получить что-то лучшее, чем самое худшее. Они понимают, что иного шанса не будет.

5. Деэскалация. Вам предлагают самые лучшие условия из всех предыдущих, но все равно неприемлемые. Надо брать, потому что снова будет эскалация.

6. Если вы дошли до этой точки и не сдались ни на одном из предыдущих этапов, тут начинаются реальные переговоры.

"В мире есть места и отрасли, где так ведут переговоры. Примите этот факт как данность", — заключил Пекар.

"Комментарии" отмечали, что по данным New York Times, в проект нового соглашения по ресурсам, которое Зеленский отказался подписать уже 22 февраля, включили еще и доходы от оккупированных Россией территорий. По данным СМИ, в случае возвращения этих территорий Украиной доля поступлений в фонд этих земель составит 66%. Условия документа предусматривают, что Украина должна вносить взносы в фонд до момента, пока он не достигнет $500 млрд. В то же время, как пишут журналисты, США планируют реинвестировать часть доходов в восстановление Украины, в частности, в недра и инфраструктуру. Однако никакие обязательства Штатов в документе снова не прописаны. Хотя Украина не завершила соглашение 22 февраля, его согласие на условия означало бы капитуляцию перед американскими требованиями после недели интенсивного давления со стороны президента Трампа.

Отмечается также, что министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что в рамках соглашения доходы от природных ресурсов Украины, а также инфраструктурных активов будут направлены в специальный фонд для долгосрочного восстановления и развития. США получат экономические и управленческие права в этом фонде, что, по словам Бессента, обеспечит прозрачность и подотчетность. Однако он подчеркнул, что США якобы "не будут владеть физическими активами Украины и не увеличат ее долговую нагрузку".

"Комментарии" писали, что Украина отвергла настойчивые предложения США создать фонд на сумму 500 млрд долларов для этой сделки. Фонд должен был компенсировать помощь, предоставленную США Украине с начала российской агрессии. Однако украинская сторона утверждает, что реальная сумма поддержки гораздо ниже и составляет около 90 миллиардов долларов. Переговоры между сторонами продолжаются, Трамп заявил, что вскоре Зеленский может приехать в Вашингтон для подписания соглашения.