Австралия остановила строительство посольства РФ из соображений нацбезопасности

В столице Австралии Канберре остановили строительство нового посольства России в связи с близостью расположения объекта к зданию австралийского парламента по причине "рисков для нацбезопасноти". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на твит премьер-министра Албании Энтони Албаниза.

Здание парламента Австралии в Канберре. Фото: Lukas Koch/AAP/IMAGO

"Сегодня правительство примет закон о прекращении аренды Российской Федерацией земли с целью предполагаемого дипломатического присутствия возле здания парламента", — говорится в сообщении, опубликованном утром в четверг, 15 июня.

Тем временем закон уже был принят обеими палатами парламента в течение трех часов после публичного заявления премьера и вскоре вступит в силу. По словам главы австралийского правительства, новый закон аннулирует аренду Россией участка земли на основании рекомендаций органов безопасности.

"Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованный объект не станет официальным дипломатическим представительством", — заявил глава правительства, выступая перед журналистами.

Премьер-министр Австралии заявил также, что его правительство осуждает "незаконное и аморальное вторжение России в Украину".

Today the government will pass legislation to terminate the Russian Federation’s lease for a proposed diplomatic presence near Parliament House. pic.twitter.com/oAREg7lWen