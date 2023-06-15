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Австралия остановила строительство посольства РФ из соображений нацбезопасности

Австралия остановила строительство здания дипломатического представительства России в своей столице

сегодня, 12:15
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Автор:

Дяченко Ольга

В столице Австралии Канберре остановили строительство нового посольства России в связи с близостью расположения объекта к зданию австралийского парламента по причине "рисков для нацбезопасноти". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на твит премьер-министра Албании Энтони Албаниза. 

Австралия остановила строительство посольства РФ из соображений нацбезопасности

Здание парламента Австралии в Канберре. Фото: Lukas Koch/AAP/IMAGO

"Сегодня правительство примет закон о прекращении аренды Российской Федерацией земли с целью предполагаемого дипломатического присутствия возле здания парламента", — говорится в сообщении, опубликованном утром в четверг, 15 июня.


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Тем временем закон уже был принят обеими палатами парламента в течение трех часов после публичного заявления премьера и вскоре вступит в силу. По словам главы австралийского правительства, новый закон аннулирует аренду Россией участка земли на основании рекомендаций органов безопасности.

"Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованный объект не станет официальным дипломатическим представительством", — заявил глава правительства, выступая перед журналистами.

Премьер-министр Австралии заявил также, что его правительство осуждает "незаконное и аморальное вторжение России в Украину".

Кроме того, "Комментарии" сообщали, что глава венгерского МИДа Сийярто посетит мероприятие в рамках Петербургского международного экономического форума. Представитель МИД Венгрии Мате Пачолай ранее в комментарии Bloomberg подтвердил, что Сийярто действительно будет в Санкт-Петербурге, где будет представлять позицию, что "война и бессмысленное убийство людей должны быть немедленно прекращены и должны начаться мирные переговоры". Отметим, что в этом году, как и в предыдущем, Петербургский международный экономический форум проигнорировали едва ли не все чиновники, эксперты и бизнесмены западных стран, реагируя на полномасштабное вторжение РФ в Украину.



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Источник: https://twitter.com/AlboMP/status/1669146857979920384
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