Авиационная коалиция НАТО в поддержку ВСУ: Что уже известно

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Моесеенко Валентина
Сегодня, 16 марта 2023 года, командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в онлайн формате принял участие в симпозиуме командующих воздушных сил стран-членов НАТО, пишут "Комментарии".
Николай Олещук призвал коллег из НАТО создать авиационную коалицию
Николай Олещук коротко проинформировал коллег об актуальной ситуации на основных направлениях боевых действий и отметил необходимость наращивания противовоздушной обороны Украины, как ее наземной составляющей, так и воздушной.
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Командующий Воздушными Силами ВС Украины также добавил, что только совместные, согласованные действия партнеров могут помочь в скорейшем получении Украиной западных многоцелевых самолетов. Имеющимся примером достижения этой цели является танковая коалиция.
"Комментарии" также писали о том, что факт, что украинские пилоты уже проходят обучение для управления западными самолетами, говорит сам за себя.
Сообщал портал "Комментарии" и как президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость получения Украиной "авиационной компоненты", чтобы иметь возможность защищаться от иранских дронов.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина получит западную авиацию. Стало известно, когда Киеву все же ждут истребители от Запада.
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