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Авиационная коалиция НАТО в поддержку ВСУ: Что уже известно

Состоялся симпозиум командующих воздушными силами стран-членов НАТО с участием Украины

сегодня, 15:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

Сегодня, 16 марта 2023 года, командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в онлайн формате принял участие в симпозиуме командующих воздушных сил стран-членов НАТО, пишут "Комментарии".

Авиационная коалиция НАТО в поддержку ВСУ: Что уже известно

Николай Олещук призвал коллег из НАТО создать авиационную коалицию

Николай Олещук коротко проинформировал коллег об актуальной ситуации на основных направлениях боевых действий и отметил необходимость наращивания противовоздушной обороны Украины, как ее наземной составляющей, так и воздушной.


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"Господин командующий, рад сегодня принять участие в этом совещании и поблагодарить всех за поддержку Украины в это непростое время, – обратился к участникам симпозиума генерал-лейтенант Николай Олещук. – Вместе с тем обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным Силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, которые способны эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских. территорий".

Командующий Воздушными Силами ВС Украины также добавил, что только совместные, согласованные действия партнеров могут помочь в скорейшем получении Украиной западных многоцелевых самолетов. Имеющимся примером достижения этой цели является танковая коалиция.

"Хотел бы получить вашу поддержку и призываю создать авиационную коалицию под лозунгом Победа на земле – куется в небе! – резюмировал Николай Олещук.

"Комментарии" также писали о том, что факт, что украинские пилоты уже проходят обучение для управления западными самолетами, говорит сам за себя.

Сообщал портал "Комментарии" и как президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость получения Украиной "авиационной компоненты", чтобы иметь возможность защищаться от иранских дронов.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина получит западную авиацию. Стало известно, когда Киеву все же ждут истребители от Запада.



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