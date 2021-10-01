Аудитор ЕС назвал Украину самой коррумпированной в Европе

В Европейском Союзе нет ни одной страны, которая бы по масштабах коррупции могла сравниться с Украиной. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал Европейский аудитор Юхан Партс. При этом собеседник отметил, что в отчёте Европейская счётная палата не брала во внимание деятельность украинских властей, так как анализировала исключительно ситуацию в исполнительных органах.



Юхан Партс Фото: stolitsa.ee

По словам Юхана Партса, главная задача аудиторской деятельности направлена на то, чтобы демократия в Европе восторжествовала и работала лучше. Идея заключается в том, чтобы усовершенствовать деятельность Европейского Союза, сделать её более экономичной, прибыльной. Аудитор подчеркнул, что результативная борьба с коррупцией правоохранительных органов, прозрачная судебная система всегда дают положительный результат. Нужно понимать, что без верховенства права невозможно достичь успеха в какой-либо из сфер.

Что касается Украины, то Юхан Партс отметил, что речь идет о фактическом захвате государства, о том, что за счёт государства обращаются богатые люди. Именно большая коррупция является причиной того, что государство не может развиваться, а само понятие "захват государства" объясняется очень просто – в Украине таких "захватчиков" называют олигархами. Эти люди, используя разные инструменты, свой статус в обществе достигают свои цели.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – убытки и коррупция в "Укрзализныце": поможет ли смена руководства и набсовета.

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