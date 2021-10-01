logo
Русский Українська

BTC/USD

47285.01

ETH/USD

3234.92

LTC/USD

164.82

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Аудитор ЕС назвал Украину самой коррумпированной в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Аудитор ЕС назвал Украину самой коррумпированной в Европе

В Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине

сегодня, 18:19
Автор:

Кравцев Сергей

В Европейском Союзе нет ни одной страны, которая бы по масштабах коррупции могла сравниться с Украиной. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал Европейский аудитор Юхан Партс. При этом собеседник отметил, что в отчёте Европейская счётная палата не брала во внимание деятельность украинских властей, так как анализировала исключительно ситуацию в исполнительных органах.

Аудитор ЕС назвал Украину самой коррумпированной в Европе

Юхан Партс Фото: stolitsa.ee

По словам Юхана Партса, главная задача аудиторской деятельности направлена на то, чтобы демократия в Европе восторжествовала и работала лучше. Идея заключается в том, чтобы усовершенствовать деятельность Европейского Союза, сделать её более экономичной, прибыльной. Аудитор подчеркнул, что результативная борьба с коррупцией правоохранительных органов, прозрачная судебная система всегда дают положительный результат. Нужно понимать, что без верховенства права невозможно достичь успеха в какой-либо из сфер. 

Что касается Украины, то Юхан Партс отметил, что речь идет о фактическом захвате государства, о том, что за счёт государства обращаются богатые люди. Именно большая коррупция является причиной того, что государство не может развиваться, а само понятие "захват государства" объясняется очень просто – в Украине таких "захватчиков" называют олигархами. Эти люди, используя разные инструменты, свой статус в обществе достигают свои цели. 

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – убытки и коррупция в "Укрзализныце": поможет ли смена руководства и набсовета.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/770827.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ