Артобстрел под Херсоном: росармия убила священника

Российская армия из артиллерии обстреляла Белозерку Херсонской области. Снаряды попали во двор церкви и убили священника, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пост Главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Росармия из "арты" убила священника в Белозерке. Фото: Андрей Ермак в Telegram





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Погибшему было 72 года. Ранение также получила 76-летняя женщина.





"В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры", — говорится в сообщение Главы ОП.





На портале "Комментарии" ранее сообщалось, какими ракетами Россия ударила по Кривому Рогу в ночь на 13 июня. Враг совершил ракетную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области, применив ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, в первые минуты атаки удалось обезвредить 10 ракет, и уже почти утром российские войска совершили пуски ракет с территории Каспия, добавил спикер. Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк добавила, что россияне в "истерике", поэтому и прибегают к очередным проявлениям терроризма, попадая при этом в жилые дома. Однако их основная цель – найти логистику, помогающую фронту.

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