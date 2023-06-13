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Артобстрел под Херсоном: росармия убила священника

Российская армия из "арты" обстреляла Белозерку в 18 км от Херсона

сегодня, 17:30
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Автор:

Дяченко Ольга

Российская армия из артиллерии обстреляла Белозерку Херсонской области. Снаряды попали во двор церкви и убили священника, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пост Главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака в Telegram.  

Артобстрел под Херсоном: росармия убила священника

Росармия из "арты" убила священника в Белозерке. Фото: Андрей Ермак в Telegram



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Погибшему было 72 года. Ранение также получила 76-летняя женщина.


"В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры", — говорится в сообщение Главы ОП.


На портале "Комментарии" ранее сообщалось, какими ракетами Россия ударила по Кривому Рогу в ночь на 13 июня. Враг совершил ракетную атаку на Кривой Рог Днепропетровской области, применив ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, в первые минуты атаки удалось обезвредить 10 ракет, и уже почти утром российские войска совершили пуски ракет с территории Каспия, добавил спикер. Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк добавила, что россияне в "истерике", поэтому и прибегают к очередным проявлениям терроризма, попадая при этом в жилые дома. Однако их основная цель – найти логистику, помогающую фронту.

Читайте также на портале "Комментарии", — оккупанты атаковали Кривой Рог, по причине чего вспыхнула пятиэтажка. Поисково-спасательная операция завершена. В ООН уже отреагировали на российскую ракетную атаку по Кривому Рогу. Координатор гуманитарных вопросов ООН обвинила Россию в атаках по гражданским объектам, приносящих все большие страдания украинцам.



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Источник: https://t.me/ermaka2022/2935?single
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