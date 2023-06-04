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Армянский миллиардер Варданян срывает поставки энергоносителей в Европу

Стратегия Варданяна направлена не только на срыв поставок энергоносителей из Каспийского бассейна в Европу.

сегодня, 17:42
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Автор:

Лиля Воробьева

 Бизнесмен и миллиардер Рубен Варданян нацелился на разжигание межэтнической розни и возобновление российского контроля над Арменией. Фокус.

Армянский миллиардер Варданян срывает поставки энергоносителей в Европу

Рубен Варданян (фото из открытых источников)

Призывы Варданяна полностью соответствуют установкам Кремля по закреплению военного присутствия в Прикаспийском регионе. Многие авторитетные международные СМИ сообщали, что Варданян – протеже Кремля и перед ним поставлена задача сорвать переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.


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Стратегия Варданяна направлена не только на разжигание межэтнической вражды и восстановление российского контроля над Арменией, но и на срыв поставок энергоносителей из Каспийского бассейна в Европу.

Кроме того, Варданян – соучастник агрессии против Украины. Еще в январе  об этом однозначно заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Блэкмен.

"Мы должны понимать, что это человек, против которого введены санкции в связи с военным вмешательством России в Украину. Его компании успешно использовались и были вовлечены в процесс расширения военного присутствия в Украине и Карабахе", — заявил британский политик.

"Варданян, один из самых богатых людей России, близок к Путину… Его обвиняют в отмывании денег через офшорные компании и переводе средств влиятельным дружкам Путина", — цитирует "Фокус" The Washingtom Times.

По информации американского издания, у него также имеются связи с Тегераном, поддерживающим Москву в регулярных обстрелах Украины: "Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана".

Учитывая все это, непонятно, почему Варданян до сих пор не внесен в базу "Миротворец".  Впрочем, в октябре 2022 года правительство Украины ввело санкции против Варданяна. К сожалению, до сих пор западные партнеры Киева этому примеру не последовали. 



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Источник: https://focus.ua/world/570353-podruchnyy-putina-na-kavkaze-otstaivaet-voennoe-prisutstvie-rf-v-regione-i-sponsiruet-voynu-v-ukraine
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