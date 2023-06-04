Армянский миллиардер Варданян срывает поставки энергоносителей в Европу

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Лиля Воробьева
Бизнесмен и миллиардер Рубен Варданян нацелился на разжигание межэтнической розни и возобновление российского контроля над Арменией. Фокус.
Рубен Варданян (фото из открытых источников)
Призывы Варданяна полностью соответствуют установкам Кремля по
закреплению военного присутствия в Прикаспийском регионе. Многие авторитетные
международные СМИ сообщали, что Варданян – протеже Кремля и перед ним
поставлена задача сорвать переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.
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Стратегия Варданяна направлена не только на разжигание межэтнической
вражды и восстановление российского контроля над Арменией, но и на срыв
поставок энергоносителей из Каспийского бассейна в Европу.
Кроме того, Варданян – соучастник агрессии против Украины. Еще в
январе об этом однозначно заявил депутат
британского парламента от Консервативной партии Боб Блэкмен.
"Мы должны понимать, что это человек, против которого введены санкции
в связи с военным вмешательством России в Украину. Его компании успешно
использовались и были вовлечены в процесс расширения военного присутствия в
Украине и Карабахе", — заявил британский политик.
"Варданян, один из самых богатых людей России, близок к Путину… Его
обвиняют в отмывании денег через офшорные компании и переводе средств
влиятельным дружкам Путина", — цитирует "Фокус" The Washingtom Times.
По информации американского
издания, у него также имеются связи с Тегераном,
поддерживающим Москву в регулярных обстрелах Украины: "Его связи с Ираном можно
проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в
разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов
из Тегерана".
Учитывая все это, непонятно, почему Варданян до сих пор не внесен в базу "Миротворец". Впрочем, в октябре 2022 года правительство Украины ввело санкции против Варданяна. К сожалению, до сих пор западные партнеры Киева этому примеру не последовали.
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