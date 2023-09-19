logo

BTC/USD

27189.68

ETH/USD

1645.71

LTC/USD

67.44

USD/UAH

38.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Армянская церковь назвала действия Азербайджана "геноцидными"
commentss НОВОСТИ Все новости

Армянская церковь назвала действия Азербайджана "геноцидными"

Армянская апостольская церковь прокомментировала возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе, который армяне называют Арцах

сегодня, 16:32
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Ожидаемо, что армянская апостольская церковь не одобрила объявленную Азербайджаном "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, а сами действия Баку назвала "геноцидными" Об этом сообщают "Комментарии".

Армянская церковь назвала действия Азербайджана "геноцидными"

Каменные кресты - хачакары - Армении

В своем заявлении на сайте Армянской апостольской церкви, церковные иерархи заявляют об обстрелах населенных пунктов Арцаха, в том числе столицы самопровозглашенной республики — Степанакерта, который сами азербайджанцы именуют Ханкенди.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы решительно осуждаем это очередное враждебное действие Азербайджана и призываем все международные структуры сдержать власти Азербайджана и адекватно отреагировать на геноцидные действия Азербайджана", – сказано в обращении пресс-службы Армянской апостольской церкви.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не будет принимать участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, возложив ответственность по защите населения региона на российских миротворцев. В свою очередь Россия, устами пресс-секретаря МИДа Марии Захаровой открестилась от армян Арцаха, заявив что Нагорный Карабах является общепризнанной территорией Азербайджана.

В свою очередь, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем очередном посте в Телеграмм напомнил о прозападном курсе сегодняшнего руководства Армении, который вызывал неприятие в Москве. В частности, "на вид" Пашиняну поставили заявленные армяно-американские военные учения, визит его супруги в Киев и "заигрывание с НАТО". 

Также кремлевские обозреватели выражали недовольство стремлением Пашиняна найти опору не в Москве, а в Вашингтоне и Париже.

Тем временем, Федоров неожиданно высказался об Илоне Маске.

Путин собрался с визитом в Китай: СМИ узнали подробности.

А проект "Хочу жить" озвучил количество россиян, сдавшихся в плен за год



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!