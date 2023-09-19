Армянская церковь назвала действия Азербайджана "геноцидными"

Ожидаемо, что армянская апостольская церковь не одобрила объявленную Азербайджаном "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, а сами действия Баку назвала "геноцидными" Об этом сообщают "Комментарии".

Каменные кресты - хачакары - Армении

В своем заявлении на сайте Армянской апостольской церкви, церковные иерархи заявляют об обстрелах населенных пунктов Арцаха, в том числе столицы самопровозглашенной республики — Степанакерта, который сами азербайджанцы именуют Ханкенди.

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"Мы решительно осуждаем это очередное враждебное действие Азербайджана и призываем все международные структуры сдержать власти Азербайджана и адекватно отреагировать на геноцидные действия Азербайджана", – сказано в обращении пресс-службы Армянской апостольской церкви.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не будет принимать участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, возложив ответственность по защите населения региона на российских миротворцев. В свою очередь Россия, устами пресс-секретаря МИДа Марии Захаровой открестилась от армян Арцаха, заявив что Нагорный Карабах является общепризнанной территорией Азербайджана.

В свою очередь, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем очередном посте в Телеграмм напомнил о прозападном курсе сегодняшнего руководства Армении, который вызывал неприятие в Москве. В частности, "на вид" Пашиняну поставили заявленные армяно-американские военные учения, визит его супруги в Киев и "заигрывание с НАТО".

Также кремлевские обозреватели выражали недовольство стремлением Пашиняна найти опору не в Москве, а в Вашингтоне и Париже.

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