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Арестович сообщил, когда станет известна судьба мира на Донбассе

Представитель украинской делегации в ТКГ рассказал, когда и при каких условиях может решиться вопрос с Донбассом

сегодня, 09:31
Автор:

Кириєнко Анна

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Россия сейчас продолжает аннексировать украинские территории.

Арестович сообщил, когда станет известна судьба мира на Донбассе

Алексей Арестович рассказал когда может решиться вопрос с Донбассом. Фото: regnum.ru

По словам Арестовича, аннексия Донбасса продолжается с весны 2015 года. Однако будут ли существенные сдвиги и в каком направлении движется мирный процесс? Представитель украинской делегации в ТКГ рассматривает несколько процессов.

Прежде всего сдвиг может дать предстоящая встреча президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина. Еще одна важная встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры лидеров могут решить некоторые конфликтные ситуации.

Помочь решить вопрос с Донбассом может и замена Меркель во главе Германии, которая должна состояться в сентябре. Не стоит игнорировать и выборы в Госдуму.

Также стоит напомнить, что Вооруженные силы России и Беларуси планируют провести полевые военные учения "Запад-2021". Запланированы они на сентябрь.

Поэтому, Алексей Арестович уверен, что ситуация станет более понятной с первого октября.

"То есть, 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с Северным потоком, какая ситуация в четырехугольнике ЕС — США — Россия — Украина", — подчеркнул Представитель украинской делегации в ТКГ.

Ранее сообщалось, какие сценарии готовят для Донбасса. Привлечь к переговорам США, договориться с Путиным или заморозить конфликт на Востоке? О возможных решения войны, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что наблюдатели ОБСЕ заметили танки на территории Донецкой области.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/10184-v-tkg-rasskazali-kogda-stanet-izvestna-sudba-mira-na-donbasse
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