Арестович: Россия доигралась, ей дали по щекам

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Людмила Слободенюк
Военно-политический обозреватель Алексей Арестович рассказал журналистам свое видение ситуации вокруг России. По его словам, Российская Федерация сейчас оказалась в очень неприятном положении, потеряв союзников. И произошло это именно из-за якобы наглой международной политики. Об этом советник Офиса Президента рассказал в интервью журналистам "Новости Live", передает портал "Комментарии".
Алексей Арестович. Фото с Facebook
По мнению Алексея Арестовича, Путин и Зеленский, скорее всего, встретятся в Турции, но переговоры эти не будут иметь никаких перспектив, кроме вероятного снижения напряжения вокруг ситуации с нападением.
По словам Арестовича, в отличие от России Украина удачно использовала момент и обзавелась максимальной поддержкой мирового сообщества.
По мнению эксперта, Путин готов говорить с Зеленским, потому что хочет дожать "Минские договоренности" и последнее его заявление — якобы подтверждение отчаяния.
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