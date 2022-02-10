Арестович: Россия доигралась, ей дали по щекам

Военно-политический обозреватель Алексей Арестович рассказал журналистам свое видение ситуации вокруг России. По его словам, Российская Федерация сейчас оказалась в очень неприятном положении, потеряв союзников. И произошло это именно из-за якобы наглой международной политики. Об этом советник Офиса Президента рассказал в интервью журналистам "Новости Live", передает портал "Комментарии".

Алексей Арестович. Фото с Facebook

По мнению Алексея Арестовича, Путин и Зеленский, скорее всего, встретятся в Турции, но переговоры эти не будут иметь никаких перспектив, кроме вероятного снижения напряжения вокруг ситуации с нападением.

"Китай выгнал ее (Россию — авт) из Казахстана, в переговорах с НАТО и США — провал, где ей тоже сказали "ушли". Единственное, что остается — дооккупировать Беларусь", — рассказал бывший советник ТКГ.

По словам Арестовича, в отличие от России Украина удачно использовала момент и обзавелась максимальной поддержкой мирового сообщества.

"Россия просто доигралась. Она так нагло вела свою международную политику, что лишилась главного — союзников. А ведь это очень важно. И вот Украина имеет беспрецендентную поддержку, которой не имела за всю свою историю, а Россия лишилась какой-либо. Ну разве что со стороны Армении, Беларуси или Венесуэллы. Это качество международной политики и умение использовать момент. Украина его использовала", — подытожил Арестович.

По мнению эксперта, Путин готов говорить с Зеленским, потому что хочет дожать "Минские договоренности" и последнее его заявление — якобы подтверждение отчаяния.

"Конечно, Украина не станет уступать, ведь Минск-2 в российской трактовке — инструмент к нашему разрушению. Путин же хочет использовать механизмы международного давления на Украину и на Зеленского, чтобы мы подвинулись. Вот это его хамское заявление "Нравится — не нравится, спи, моя красавица" означает, что человек перенервничал и выдал все, что на самом деле думает", — добавил Арестович.

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