Арестович рассказал, ожидать ли участия Беларуси в войне против Украины

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Вечканова Елена
Участившиеся
военные учения, проводимые Россией и Беларусью совместно, беспокоят многих
украинских политиков и экспертов. Однако, по мнению внештатного советника
руководителя Офиса президента, спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея
Арестовича, полноценного участия Беларуси в войне против Украины пока ждать не
стоит, сообщает "24 канал".
Арестович считает позицию Лукашенко насчет Украины принципиальной. Коллаж: "Комментарии"
Арестович
говорит, что на это указывают последние заявления самопровозглашенного лидера Республики
Беларусь Александра Лукашенко. Всем потому, что экономически сотрудничество с
Украиной все еще выгодно официальному Минску. Если же со стороны Беларуси будет
зафиксирована военная активность, любые отношения, в том числе экономические, между
странами прекратятся.
Впрочем, пока
Лукашенко довольно принципиален насчет того, чтобы не допустить военного вторжения
в Украину со стороны белорусского государства, уверен чиновник.
Интересно то,
что, по словам Алексея Арестовича, от Беларуси даже не стоит ожидать никаких
санкций против нашего государства. Тем более, что в Минске должны понимать — введенные
мировым обществом ограничения являются достаточно минимальными. При этом они
демонстрируют, что права человека высоко ценятся в других странах, а пренебрежение
международными нормами будут наказуемы.
Напомним, ранее "Комментарии"
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сегодня, 14:19
Розвивати та дбати про свою власну країну вони 30 років так і не змогли. Як ще з 1919 року, коли почались "патріотичні" втрати цілої країни або шматками. Зате які якісні аналізи та прогнози видають. Чим більш занепадає країна, тим більш в неї з'являється розумних представників клептократії. Та ще яким брудним лексиконом вони володіють. Як і команданте Ярош, філолог за освітою. І чому ми досі не в НАТО? Наші Ылітні, швидко б їм показали пихатий, пожадливий професіоналізм і поки б ті здивовано поглядали, "патріотично" розікрали б все, як Україну, а звинуватили б інших.