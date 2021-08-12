Арестович рассказал, ожидать ли участия Беларуси в войне против Украины

Участившиеся военные учения, проводимые Россией и Беларусью совместно, беспокоят многих украинских политиков и экспертов. Однако, по мнению внештатного советника руководителя Офиса президента, спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, полноценного участия Беларуси в войне против Украины пока ждать не стоит, сообщает "24 канал".



Арестович считает позицию Лукашенко насчет Украины принципиальной. Коллаж: "Комментарии"

Арестович говорит, что на это указывают последние заявления самопровозглашенного лидера Республики Беларусь Александра Лукашенко. Всем потому, что экономически сотрудничество с Украиной все еще выгодно официальному Минску. Если же со стороны Беларуси будет зафиксирована военная активность, любые отношения, в том числе экономические, между странами прекратятся.

"От того, как мы грамотно строим отношения с фактическим руководителем Беларуси и с белорусским народом, зависит уровень угрозы", — считает Алексей Арестович.

Впрочем, пока Лукашенко довольно принципиален насчет того, чтобы не допустить военного вторжения в Украину со стороны белорусского государства, уверен чиновник.

Интересно то, что, по словам Алексея Арестовича, от Беларуси даже не стоит ожидать никаких санкций против нашего государства. Тем более, что в Минске должны понимать — введенные мировым обществом ограничения являются достаточно минимальными. При этом они демонстрируют, что права человека высоко ценятся в других странах, а пренебрежение международными нормами будут наказуемы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда Лукашенко собирается официально признать аннексию Крымского полуострова Россией законным действием. Подробнее — в нашем материале.

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