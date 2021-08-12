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Арестович рассказал, ожидать ли участия Беларуси в войне против Украины

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что Беларусь пока не будет вмешиваться в войну между Россией и Украиной

сегодня, 14:16
Автор:

Вечканова Елена

Участившиеся военные учения, проводимые Россией и Беларусью совместно, беспокоят многих украинских политиков и экспертов. Однако, по мнению внештатного советника руководителя Офиса президента, спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, полноценного участия Беларуси в войне против Украины пока ждать не стоит, сообщает "24 канал".

Арестович рассказал, ожидать ли участия Беларуси в войне против Украины

Арестович считает позицию Лукашенко насчет Украины принципиальной. Коллаж: "Комментарии"

Арестович говорит, что на это указывают последние заявления самопровозглашенного лидера Республики Беларусь Александра Лукашенко. Всем потому, что экономически сотрудничество с Украиной все еще выгодно официальному Минску. Если же со стороны Беларуси будет зафиксирована военная активность, любые отношения, в том числе экономические, между странами прекратятся.

"От того, как мы грамотно строим отношения с фактическим руководителем Беларуси и с белорусским народом, зависит уровень угрозы", — считает Алексей Арестович.

Впрочем, пока Лукашенко довольно принципиален насчет того, чтобы не допустить военного вторжения в Украину со стороны белорусского государства, уверен чиновник.

Интересно то, что, по словам Алексея Арестовича, от Беларуси даже не стоит ожидать никаких санкций против нашего государства. Тем более, что в Минске должны понимать — введенные мировым обществом ограничения являются достаточно минимальными. При этом они демонстрируют, что права человека высоко ценятся в других странах, а пренебрежение международными нормами будут наказуемы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда Лукашенко собирается официально признать аннексию Крымского полуострова Россией законным действием. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, сумели ли "следователи" так называемой "ЛНР" поговорить с белорусским оппозиционером и политзаключенным Романом Протасевичем.


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Источник: https://24tv.ua/lukashenko-ne-dozvolit-vikoristovuvati-bilorus-novini-bilorus_n1710749
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Обусуждения

Ігор

сегодня, 14:19

Розвивати та дбати про свою власну країну вони 30 років так і не змогли. Як ще з 1919 року, коли почались "патріотичні" втрати цілої країни або шматками. Зате які якісні аналізи та прогнози видають. Чим більш занепадає країна, тим більш в неї з'являється розумних представників клептократії. Та ще яким брудним лексиконом вони володіють. Як і команданте Ярош, філолог за освітою. І чому ми досі не в НАТО? Наші Ылітні, швидко б їм показали пихатий, пожадливий професіоналізм і поки б ті здивовано поглядали, "патріотично" розікрали б все, як Україну, а звинуватили б інших.

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