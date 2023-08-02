Арестович рассказал, когда может начаться война между Польшей и Белорусью

Напряжение в отношениях между лукашенковской Белорусью и Польшею может достигнуть пика в сентябре-октябре текущего года, когда на территории РБ запланировано проведение ряда совместных белорусско-российских военных учений. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович

"Самопровозглашенный президент Лукашенко совместно с Путиным участвуют в гибридной атаке на страны НАТО, подвергая беларуский народ опасности быть втянутым в войну против Запада с одной стороны и полной потерей государственного суверенитета с другой. В сентябре в Беларуси пройдут совместные военные учения РФ и РБ "Запад-2023", а также учения спасателей ОДКБ на территории Беларуси, что могут использоваться для создания инфраструктуры для беженцев, которыми продолжат таранить границу Польши, — заявил Алексей Арестович. — Вооруженные силы совместно с "желающими пройти на экскурсию в Польшу" наемниками ЧВК "Вагнер" существенно могут усилить провокацию с беженцами. Будет ли она – неверная постановка вопроса. Она уже происходит, в том числе на самом высшем уровне. Эта ситуация достигнет пика ближе к октябрю, контуры её отчетливо видны, но конечные цели пока неизвестны".

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По мнению Арестовича, Лукашенко пытается "демонстрировать статус эффективного администратора процессов в Беларуси, но на самом деле стремительно теряет суверенитет государства в пользу Кремля".

Напомним, что после заявления представителя США в ООН о том, что атака вагнеровцев на Польшу будет расценена, как агрессия России, Лукашенко стушевался и заявил, что его неправильно поняли. Якобы его слова о желании вагнеровцев съездить на "экскурсию в Жешув" были шуткой. При этом пророссийский глава Белоруси заявил, что не хочет воевать, но напомнил, что в Белоруси размещено российское тактическое ядерное оружие.

Тем временем, Путину доложили об испытаниях "главного оружия".

Оккупанты признали одно преимущество ВСУ во время контрнаступления.

А Путин назвал еще одну причину, почему пришел отбирать "земли Донбасса и Новороссии".