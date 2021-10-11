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Арестович рассказал, как закончить войну на Донбассе и за пять минут деоккупировать Крым

Также спикер ТКГ отметил, что политика официального Киева идет дипломатическим путем

сегодня, 09:59
Автор:

Елизавета Черных

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович уверен, что один звонок российского президента Владимира Путина может закончить прекратить военный конфликт на Донбассе. Решением российского лидера может быть деоккупирован полуостров Крым. Об этом Арестович рассказал в эфире телеканала "Дом". 

Арестович рассказал, как закончить войну на Донбассе и за пять минут деоккупировать Крым

Алексей Арестович - фото из открытых источников

"Ключ — в Кремле. Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за 5 минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем", — сказал спикер ТКГ. 

Арестович также добавил, что ситуация может разрешиться, если Российская Федерация признает, что является стороной конфликта и приступит к содержательным переговорам. 

Кроме того, спикер ТКГ отметил, что политика официального Киева идет дипломатическим путем. При этом Украина прокачивает возможности Вооруженных сил и спецслужб, увеличивает военный бюджет, а также совершенствует "оборонную машину государства".

Отметим, что оккупанты не прекращают обстрелы на Донбассе. С начала месяца их зафиксировано более тридцати, есть раненые и погибшие. Эксперты рассказали интернет-порталу "Комментарии", чего ожидать в ближайшее время на фронте и в переговорном процессе касательно урегулирования конфликта на Донбассе.

Также в материале издания "Комментарии" — бывший близкий друг российского президента Путина, миллиардер, собственник "Межпромбанка", международный инвестор Сергей Пугачев высказал мнение, может ли Российская Федерация вернуть Крым и оккупированную часть Донбасса нашему государству. 


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Источник: https://kanaldom.tv/smena-spikera-rady-i-sankczii-protiv-rf-vzglyad-s-bankovoj-s-alekseem-arestovichem/
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