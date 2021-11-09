Арестович: ЕС и НАТО, Польша и Украина могут крупно проиграть этой зимой

Скопление агрессивно настроенных мигрантов Ближнего Востока на польско-белорусской границе – это игра в долгую, которая ложится в общую стратегию Кремля на эту зиму. Таким образом Москва будет пытаться принуждать Запад к скорейшему запуску "Северного потока-2". По плану кремлевской верхушки приближающаяся зима должна стать настоящим кошмаром для Европы. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото: armyinform.com.ua

Эксперт отметил, Россия пытается втянуть в свою стратегию и Беларусь, используя эту страну в своих корыстных целя в противостоянии с Западом. Арестович подчеркивает, российская военная техника, недавно стянутая под Ельню, в этом свете и вовсе выглядит настораживающе.

По мнению Алексея Арестовича, впереди ЕС и НАТО ждут непростые времена, когда нужно будет принимать сложные решения. Это еще и своеобразные экзамен на состоятельность для ЕС и НАТО.

Алексей Арестович уверен, что Украина в этой стратегии Кремля также присутствует. Это и митинги "активакциниторов", это и военный шантаж у украинских границ, но главное в этой цепочке – удар по энергетическому сектору Украины. По мнению эксперта, любой кризис дает шанс – либо стать сильнее, либо проиграть, потому эта зима станет новым вызовом не только для ЕС и НАТО, но также и для Украины с Польшей.

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