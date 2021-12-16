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Антирекорд за шесть лет: "Газпром" через Украину прокачал минимальное количество газа

"Газпром" нарушил свои обещания о транзите через украинскую ГТС

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Объем транзита российского голубого топлива, прокачиваемого украинской территорией в государства Евросоюза в этом году составил 145 млрд м3. Это наименьшее количество голубого топлива, которое прокачено за последние 6 лет. Об этом сообщает в социальных сетях генеральный директор "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон.

Антирекорд за шесть лет: "Газпром" через Украину прокачал минимальное количество газа

"Газпром" снизил транзит через украинскую ГТС (фото из открытых источников)

В сообщении он утверждает, что должностные лица "Газпрома" рапортуют о том, что прокачка через нашу страну в 2021 году составляет 40 млрд. м3. Это на 30% меньше, чем в 2020 году и на 45% уменьшен объем, чем в 2019 году.

Украинский чиновник отмечает, что в этом году объем голубого топлива, которое поставил российский "Газпромом" в страны Евросообщества, составляет почти 145 млрд м3. Это количество стало минимальным за эти 6 лет и меньше чем в 2020 году, когда все было парализовано пандемией. Это при том, что цены на голубое топливо сейчас в Евросоюзе максимальны. И на фоне увеличенных объемов поставки голубого топлива в Турцию и Китай.

По словам Макогона, несмотря на заявленные намерения Москвы об увеличении прокачки дополнительного объема голубого топлива в Евросообщество, транзиты его через украинскую ГТС не больше забронированых 109 млн м3 в сутки.

Чиновник утверждает, что цена на голубое топливо уже превышает 1500 долларов, главная причина – нежелание России увеличить дополнительную прокачку газа в Евросоюз, пока не состоится сертификация нового газопровода "Северный поток-2". Поэтому он надеется, что этот шантаж не состоится, а страны Евросообщества будут работать над мерами по уменьшению зависимости от российских энергоресурсов.

Сергей Макогон резюмировал, что существующие мощности украинской ГТС составляют 145 млрд. м3. Этого сейчас достаточно, чтобы обеспечить весь объем газа, экспортируемого "Газпромом" в ЕС даже, не используя мощности других газопроводов, как ПП-1, Ямал и другие.

Напомним, что "Комментарии" проинформировали о дефицыте по газу в Европе .


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Источник: https://www.facebook.com/739114080/posts/10159056782634081/?d=n
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