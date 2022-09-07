Анонсированная встреча Путина и Си – это имитация путинской пропагандой лидерства

Президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите в Узбекистане. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Самарканде 15-16 сентября, сообщил журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: из открытых источников

"Менее чем через 10 дней состоится очередная встреча наших лидеров на саммите ШОС в Самарканде. Мы активно готовимся к этому", – цитирует Денисова российское государственное информационное агентство ТАСС.

Какова цель этой встречи и не является ли она попыткой "выпросить" для РФ военную помощь? Какие месседжи может нести эта встреча для Украины и мирового сообщества, в частности? С целью получить ответы на эти вопросы издание "Комментарии" пообщалось с экспертом.

Политолог Владимир Цыбулько считает, что громкие заявления российской стороны о встрече лидеров Китая и РФ – это не что иное, как попытка создать правдоподобную картинку лидерства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая противопоставляется режимом Владимира Путина Западному миру.

"Россия пытается выдавать свое членство в ШОС за идеологическое лидерство в этой организации, но с момента ее основания лидерство постепенно перешло к Китаю. И путинской пропаганде остается разве что имитировать это лидерство", — убежден эксперт.

Цыбулько также предположил, что на анонсированной встрече Путина и Си глава страны-агрессора может попытаться получить от Китая оружие, однако, скорее всего, это попытка уговорить лидера Поднебесной подыграть российской стороне в вопросе топливного шантажа Европы.

"Очевидно, что по протокольным моментам будет слабая надежда российской стороны что-то получить от Китая, если не оружие, то хотя бы уверение о наращивании закупки углеводородов. Китайские хранилища ими заполнены, поэтому при гипотетической возможности поставки излишков углеводородов в Европу, российская сторона может просить не делать этого, поскольку у путинизма становится еще меньше возможностей давить на Европу", — сказал политолог.

В итоге эксперт поделился мнением с порталом "Комментарии" что, скорее всего, никаких прорывных решений эта встреча иметь не будет, а по результатам разговора россияне откажутся от визита их вождя на саммит G20.

Отметим, что визит в Узбекистан, если он состоится, станет первой заграничной поездкой Си за два с половиной года. В последний раз Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в Пекине в феврале, за несколько недель до того, как Кремль ввел войска в Украину. Остается непонятным, знал ли Си в то время о плане России начать то, что Москва называет "специальной военной операцией".

Предлагая свою молчаливую поддержку кампании России в Украине, Китай пытался выглядеть нейтральным и избежать возможных последствий поддержки российской экономики в условиях международных санкций.

Москва и Пекин все больше ориентируют свою внешнюю политику на противостояние либерально-демократическим силам в Азии, Европе и за ее пределами, отстаивая авторитарное правление с жесткими границами и малым вниманием к свободе слова.

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