Аналитик: "Обратите внимание, что первыми Лукашенко поздравили Путин, Си Цзиньпин и Медведчук"

Политический аналитик Сергей Лозовский прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Украины о том, что "официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе". Об этом он написал в своем блоге на сайте "Корреспондент".

Лозовский поясняет, что "внутри Белоруссии оппоненты Лукашенко в лице организаторов "беломайдана" бьют по такой важной составляющей любой власти как легитимность. Но легитимность, как известно, бывает внутренняя и внешняя".

В этой связи Лозовский обращает внимание, что такие политики как Владимир Путин, Виктор Медведчук и Си Цзиньпин "поздравили президента Белоруссии еще, когда ситуация "качалась" и вопрос "чья возьмет" был открыт".

"Самыми первыми поздравили Лукашенко с победой российский президент Владимир Путин, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и китайский лидер Си Цзиньпин", - обратил внимание аналитик.

Вместе с тем, Лозовский пишет, что президент Владимир Зеленский не осмелился направить Лукашенко официальное поздравление.

"И если в отношении России и Китая все понятно, то, как известно, украинский президент Владимир Зеленский не осмелился направить официальное поздравление Лукашенко. Поэтому поздравление Медведчука четко показало лидеру Белоруссии, что в Украине у него все-таки есть друзья, и кто именно среди топовых политиков может считаться его настоящим другом", - заключил политический аналитик.

"Страны Евросоюза официально не признали результаты выборов президента Белоруссии. 15 августа украинский МИД – а внешняя политика это полномочия президента Зеленского – официально присоединился к прозападной линии, заявив, что тоже не признает победу Лукашенко. В общем, Александр Лукашенко и белорусская элита четко увидели, кто у них в Украине друг, а кто "и не друг, и не враг, а так", - сделал вывод политический аналитик Сергей Лозовский.

Как ранее сообщали "Комментарии", Лукашенко назвал условия проведения новых выборов в Беларуси.

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