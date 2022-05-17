Американские сенаторы одобрили помощь Украине на $40 млрд

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Нарожный Дмитрий
В Сенате Соединенных Штатов Америки одобрили пакет помощи Украине в размере 39,8 миллиардов
долларов, сообщает Bloomberg.
Фото: Pixabay
По данным агентства, законопроект предусматривает выделение 6 миллиардов
долларов на помощь в обеспечении безопасности, которая
включает обучение, поставку оборудования, оружия,
материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских
вооруженных сил и национальных сил безопасности.
Кроме этого, передает "Интерфакс-Украина", эта помощь предусматривает 900 миллионов долларов на поддержку вынужденных переселенцев, которая включает обеспечение их жильем
и предоставление им языковых курсов.
Также 8,7 миллиардов из предусмотренных законопроектом денег пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения
неотложных потребностей Украины".
Помимо того, проект закона, который был предложен палатой
представителей, включает дополнительные $3,4 миллиардов
долларов на военную и гуманитарную помощь Украине.
За вопрос о прекращении дебатов по предложению о принятии этого законопроекта проголосовал 81 сенатор и
11 высказались против. Голосование за этот законопроект должно
состояться в конце этой недели.
В частности, не желает быстрого принятия этого
проекта закона сенатор-республиканец
США от штата Кентукки Рэнд Пол.
Как заявил в своем Twitter журналист
агентства Bloomberg Стивен Деннис, Рэнд Пол
единолично заблокировал оперативное предоставление помощи Украине.
"Он добивается от Сената включения в
законопроект новых формулировок, хотя все равно в итоге планирует голосовать
против него, ссылаясь на проблему госдолга и инфляции в США", – написал Стивен
Деннис.
По словам сенатора, если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем помощи
США сравняется с
военным бюджетом России.
"Эти деньги у
нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом
направить в Украину", – заявил Пол.
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