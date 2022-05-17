Американские сенаторы одобрили помощь Украине на $40 млрд

В Сенате Соединенных Штатов Америки одобрили пакет помощи Украине в размере 39,8 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, законопроект предусматривает выделение 6 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности, которая включает обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности.

Кроме этого, передает "Интерфакс-Украина", эта помощь предусматривает 900 миллионов долларов на поддержку вынужденных переселенцев, которая включает обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Также 8,7 миллиардов из предусмотренных законопроектом денег пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей Украины".

Помимо того, проект закона, который был предложен палатой представителей, включает дополнительные $3,4 миллиардов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине.

За вопрос о прекращении дебатов по предложению о принятии этого законопроекта проголосовал 81 сенатор и 11 высказались против. Голосование за этот законопроект должно состояться в конце этой недели.

В частности, не желает быстрого принятия этого проекта закона сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

Как заявил в своем Twitter журналист агентства Bloomberg Стивен Деннис, Рэнд Пол единолично заблокировал оперативное предоставление помощи Украине.

"Он добивается от Сената включения в законопроект новых формулировок, хотя все равно в итоге планирует голосовать против него, ссылаясь на проблему госдолга и инфляции в США", – написал Стивен Деннис.

По словам сенатора, если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем помощи США сравняется с военным бюджетом России.

"Эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить в Украину", – заявил Пол.

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