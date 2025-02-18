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Американцы очень недовольны: кто слил прессе детали закрытых переговоров с Россией

План мира для Украины с обязательными выборами все же обсуждался в Эр-Рияде, настаивает Гончаренко

18 февраля 2025, 21:07
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Николай Лисицын
Мирный план президента США Дональда Трампа, включающий три этапа, среди которых — выборы президента Украины, вероятно, все же существует и обсуждался на переговорах Штатов с Россией 18 февраля в Саудовской Аравии. Как сообщает портал "Комментарии", это следует из инсайда, опубликованного народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

Нардеп, не называя источников, пишет, что в Эр-Рияде такой план обсуждался. Информацию о его существовании в прессу слила якобы Украина, и в Штатах не обрадовались.

"Слив в Fox News так называемого трехступенчатого плана, который сегодня обсуждали представители США и России, состоялся с украинской стороны", — написал он.

По данным Гончаренко, это вызвало "огромное недовольство у американцев".

Ранее Fox News писало, что  Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, якобы предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом же заявил 18 февраля депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский. Он подчеркнул, что предложение о проведении президентских выборов до подписания мирного соглашения — это "подарок Трампа Путину".

"Комментарии" напоминают, что министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров заявил, что трехэтапный план мира в Украине по схеме "прекращение огня — выборы — подписание мира", о котором, по данным СМИ, говорили на встрече в Эр-Рияде — это якобы фейк.

Как писал портал "Комментарии", переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Такой вывод сделал помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков, вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым присутствовавший на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде Саудовской Аравии. 

Американцы очень недовольны: кто слил прессе детали закрытых переговоров с Россией

Никто не признался, что план Трампа по Украине обсуждался в Эр-Рияде, но американцы остались страшно недовольны, что о нем узнала пресса. Фото: МИД РФ



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45661
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