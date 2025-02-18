Американцы очень недовольны: кто слил прессе детали закрытых переговоров с Россией

Мирный план президента США Дональда Трампа, включающий три этапа, среди которых — выборы президента Украины, вероятно, все же существует и обсуждался на переговорах Штатов с Россией 18 февраля в Саудовской Аравии. Как сообщает портал "Комментарии", это следует из инсайда, опубликованного народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.





Нардеп, не называя источников, пишет, что в Эр-Рияде такой план обсуждался. Информацию о его существовании в прессу слила якобы Украина, и в Штатах не обрадовались.





"Слив в Fox News так называемого трехступенчатого плана, который сегодня обсуждали представители США и России, состоялся с украинской стороны", — написал он.





По данным Гончаренко, это вызвало "огромное недовольство у американцев".





Ранее Fox News писало, что Россия и США предложили трехступенчатый мирный план , якобы предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом же заявил 18 февраля депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский. Он подчеркнул, что предложение о проведении президентских выборов до подписания мирного соглашения — это "подарок Трампа Путину"





Лавров заявил, что трехэтапный план мира в Украине по схеме "прекращение огня — выборы — подписание мира", о котором, по данным СМИ, говорили на встрече в Эр-Рияде — это якобы фейк. "Комментарии" напоминают, что министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей





Как писал портал "Комментарии", переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Такой вывод сделал помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков, вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым присутствовавший на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде Саудовской Аравии.

Никто не признался, что план Трампа по Украине обсуждался в Эр-Рияде, но американцы остались страшно недовольны, что о нем узнала пресса. Фото: МИД РФ