Новый подарок Трампа Путину: в Европарламенте раскрыли, что США требуют от Украины для мира

Сделка, которую США предложили Украине, включает проведение выборов перед подписанием финального мирного соглашения. Об этом 18 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на депутата Европарламента от Германии Сергея Лагодинского.

Трамп снова навязывает Украине план, созданный под интересы Путина. Коллаж: "Комментарии"

Депутат со ссылкой на собственные источники подчеркнул, что предложенный президентом США Дональдом Трампом план включает три пункта. Сначала — прекращение огня, затем проведение выборов украинского президента, и только потом — подписание мирного соглашения.

Лагодинский подчеркнул, что предложение о проведении президентских выборов до подписания мирного соглашения — это "подарок Трампа Путину".

"Нам, европейцам, должно быть совершенно понятно, что выборы (в Украине) должны состояться после финального этапа (подписания мирного соглашения), а не до него. В том числе потому, что финальное соглашение не может быть результатом победы на выборах пророссийского кандидата", — отметил политик,

Президентские выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако не были проведены из-за действующего в стране военного положения. В мире в этих обстоятельствах никто не ставит под сомнение легитимность президента Владимира Зеленского, но в России думают иначе.

Правитель РФ Владимир Путин уже после того, как Трамп поставил ему ультиматум в январе 2025 года, завел старую песню про якобы "нелегитимность" Зеленского. Он считает, что, не проведя выборы в 2024 году, президент Украины якобы уже не полномочен подписывать документы о мире, которые станут результатом переговоров с РФ. В медиа обсуждалась также идея, что подписывать мир с Россией должна уже обновленная (после выборов президента и нового состава Рады) власть Украины.

Как писал портал "Комментарии", Трамп не стал называть Украину равноправным участником переговоров о мире и ушел от прямого ответа на этот вопрос на пресс-конференции Белом доме 12 февраля. Услышав журналистку, Трамп задумался и сказал, что "это интересный вопрос".



"Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это была плохая война, в которую не стоило вступать. И я думаю, что они должны заключить мир. Вот что я думаю", – ответил президент США.



Украину, таким образом, он не назвал равноправным участником переговоров о прекращении войны, которую она вынуждена вести. Израильский военный обозреватель Игаль Левин заявил, что субъектность в переговорах - красная черта в отношениях в США, которую Украина не должна позволить Трампу пересечь. А если не получится и Трамп продолжит организовывать переговоры без Украины — отказаться от посредничества США и сближаться с Европой.