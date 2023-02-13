"Альфа-Банк", строительный сектор, дубайское судоходство: ЕС готовит 10-й пакет санкций против России

Кроме того, в новом пакете планируется предусмотреть запрет российским гражданам работать в компаниях критической инфраструктуры ЕС. Речь о, например, электросетях или фирмах-поставщиках газа. Об этом пишет Politico, передают "Комментарии".

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Вместе с тем, новый пакет пополнят персональные санкции в отношении российских военных руководителей, должностных лиц, назначенных Кремлем на оккупированных территориях в Украине, журналисты, работающие для российских государственных СМИ и пропаганды, таких как Russia Today, а также компании и лица в других странах, связанные с военными действиями РФ или группой наемников Вагнера, в частности, в Мали и Иране, причастных к продаже беспилотников и компонентов российским военным.

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Обсуждаются также расширение торговых ограничений на импорт в ЕС российской резины, асфальта или битума (нефтепродукта), а также на экспорт в Россию товаров ЕС, включая грузовики и другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы – машины, используемые в строительном секторе. Пакет также включает в себя дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.





Под прицелом Брюсселя также Дубайская судоходная компания, подозреваемая в содействии РФ в обходе санкций на экспорт нефти. Известно, что фирма приобрела несколько российских нефтяных танкеров, попавших под запрет на перевозку "черного золота" из-за санкций ЕС. Следовательно, в собственности ОАЭ танкеры снова могут перевозить нефть.



Мы ранее писали о том, что думают эксперты о решении СНБО по санкциям против 200 человек, работающих на российскую "атомку". По мнению экономиста Охрименко, мы не можем радикально влиять на российскую атомную энергетику. И санкции с нашей стороны здесь достаточно условны.